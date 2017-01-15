الأمن ينهي خصومات ثأرية بين 4 عائلات في أسيوط

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى إنهاء الخصومات الثأرية القائمة صلحاً منعاً لتطورها وما قد يترتب عليها من جرائم.. فقد نجحت مديرية أمن أسيوط فى عقد جلسة صلح بين طرفى عائلتين بناحية منشأة خشبة بدائرة مركز شرطة القوصية.

وفى ذات السياق.. تمكنت المديرية من إتمام الصلح بين طرفى عائلتين بناحية قرية مير بدائرة ذات المركز.. وذلك بالتنسيق مع أعضاء لجنة المصالحات ، وبحضور عدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات.

تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلات ، وأقروا جميعاً بالصلح النهائى ، وتعهد كلٍ منهم بعدم التعرض للآخر.



