"الداخلية" تعقد مؤتمر مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر

نظمت إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، تحت رعاية اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، المؤتمر الثاني لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، خلال الفترة من 2 إلى 4 سبتمبر الجاري، وذلك فى إطار خطة التدريب السنوية للوزارة خلال عام 2019/2020.

ويهدف المؤتمر إلى تحديث استراتيجية العمل في ضوء المستجدات والتحديات الراهنة، ورصد الإشكاليات والمعوقات لمواجهة جرائم الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر وسبل مواجهتها، وتعزيز أطر التعاون والتنسيق بين الأجهزة المعنية، والوقوف على الأبعاد المختلفة لتلك المشكلة، دوليًا وإقليميًا ومحليًا، ودور المواجهة الأمنية فى مكافحة الإجرام المنظم لجرائم تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر.

واستعرض المشاركون خلال جلسات الإنعقاد آليات الاستراتيجية الأمنية في هذا المجال، كما ناقش المؤتمر المواجهة التشريعية لذلك النشاط الإجرامي إلى جانب الإجراءات القانونية فى ضبط القضايا وتدابير الحماية والمساعدة لضحايا الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.

وحضر المؤتمر مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بمشاركة قيادات وضباط ورؤساء أقسام وحدات المكافحة بمختلف مديريات الأمن.



