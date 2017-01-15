إحباط محاولة تهريب أكثر من 46 ألف يورو بمطار القاهرة

أحبطت سلطات أمن مطار القاهرة الدولي، محاولة لتهريب أكثر من 46 ألف يورو بالمخالفة لقانون النقد المصري الذي يحظر السفر بما يزيد على مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي أو مبلغ 5 آلاف جنيه مصري.



ففي أثناء اتخاذ الإجراءات التأمينية المتبعة على ركاب طائرة الخطوط الإيطالية المتجهة إلى روما اشتبهت الخدمة المعينة من إدارتى (البحث الجنائي- وتأمين الركاب ) بباب الدخول، بوجود أجسام معتمة داخل حقائب أحد الركاب وبفتح الحقائب بمعرفة الراكب وتفتيشها عثر بداخلها على مبلغ مالي قدره 46 ألفا و385 يورو مخبأة داخل ألبومات صور فوتوغرافية ودفاتر ورقية.

وأمر اللواء أحمد الأنور مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الراكب.







