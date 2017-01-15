ضبط مرتكبى واقعة التعدى على حارس عقار بالجيزة ووفاته متأثراً بإصابته

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات بإصابة (حارس عقار - مقيم بمنطقة طناش البحر بدائرة القسم) بكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلى بالمخ، وبسؤال نجله إتهم (شخصين - مقيمان بدائرة القسم) بالتعدى على والده بالضرب بماسورة حديدية وإحداث إصابته المنوه عنها، حال قيامه بمنعهما من تحميل مواد بناء من أمام العقار عمله..





وفى وقت لاحق تبلغ من المستشفى بوفاة المجنى عليه متأثراً بإصابته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحدهما وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع آخر "الذى حضر من تلقاء نفسه" عقب تضييق الخناق عليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.







