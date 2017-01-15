إحالة 6 من العاملين بالاصلاح الزراعي في بني سويف الي النيابة الادارية

أحال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كلا من مدير عام مديرية الاصلاح الزراعي ببني سويف، و مدير الملكية والحيازة بالمديرية، ومدير المنطقة، ومفتش الملكية والحيازة، ومدير منطقة الفشن، ومفتش ذات المنطقة الي النيابة الادارية للتحقيق في عدد من المخالفات التي كشفت عنها لجنة مراجعة اعمال الاصلاح الزراعي بالمحافظات.







ووفقا للمذكرة التي عرضها كلا من : المستشار القانوني للوزارة، ومدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، علي وزير الزراعة تشمل المخالفات : القصور في الأداء والاجراءات القانونية، سواء لإزالة التعديات، او تحصيل مستحقات الهيئة.





وضمن المخالفات التراخي والتباطئ في اتخاذ الاجراءات اللازمة فيما يتعلق بملفات وضع اليد وتحصيل المستحقات، فضلا عن عدم تسليم مساحة تم بيعها بالمزاد العلني، للراسي عليه المزاد لوجود تعدي علي تلك المساحة، وذلك فضلا عن التقاعس عن اتخاذ الاجراءات اللازمة لاسترداد مساحات ولاية الهيئة وعرضها للبيع بالمزاد العلني.



