حبس متهم بالنصب على راغبى السفر بالخارج على موقع التواصل الاجتماعى

أمرت النيابة العامة، بحبس متهم بإنشاء العديد من الصفحات الوهمية الاحتيالية على موقع التواصل الاجتماعى ( فيس بوك ) بإسم أحد الأشخاص – زعم خلالها كونه موظف تنفيذى بإحدى الجهات الحكومية بإحدى الدول بالبلاد وبإمكانية قيامه باستخراج تأشيرات دخول لتلك الدولة بقصد العمل ( على خلاف الحقيقة)، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معه بمعرفة النيابة العامة فى القضية.

وكشفت التحريات الأمنية قيام المتهم بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى النصب والاحتيال على المواطنين الباحثين عن فرصة عمل خارج البلاد، وتمكن من الإيقاع بضحاياه عن طريق إنشائه العديد من الصفحات الإلكترونية الاحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعى ( فيس بوك ) زاعمًا كونه موظف تنفيذى بسفارة إحدى الدول بالبلاد، ومثبت عليها صورة شخصية له مرتديًا الزى الوطنى لتلك الدولة، وأعلن من خلال تلك الصفحات إمكانية قيامة باستخراج تأشيرات عمل منسوبة لتلك الدولة لاستقطاب الشباب راغبى السفر للخارج مقابل حصوله على مبالغ مالية طائلة منهم بعد إيهامهم بقدرته على تسفيرهم.

وضبط بحوزة المتهم على 13 جواز سفر خاص بضحاياه من راغبى السفر للعمل بالخارج، و30 صورة ضوئية لتأشيرات (زيارة - عمل – تجارية – شخصية) منسوب صدورها لإحدى الجهات بإحدى الدول، وعقود عمل منسوبة للعديد من شركات المقاولات بالخارج، وكمية من الصور الضوئية ( جوازات سفر – شهادات دراسية – صحيفة الحالة الجنائية – شهادات ميلاد) بأسماء ضحاياه، وعدد ( 2 ) ظرف فارغ أبيض اللون منسوب لسفارة إحدى الدول بالقاهرة، ومبلغ مالى قدره ( 2000 جنيه ) من متحصلات نشاطه الاجرامى، أجهزة إلكترونية عبارة عن ( عدد 4 هواتف محمولة ماركات مختلفة، جهاز حاسب إلى، جهاز أى باد، طابعه حاسب آلى.



