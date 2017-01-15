ضبط تشكيل عصابي تخصص بالاتجار في المخدرات بالدقهلية

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهم 30 كيلو جرام لنبات البانجو، وأسلحة نارية.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، أفادت عن قيام 3 أشخاص "سبق اتهام اثنين منهم في قضايا متنوعة" بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، وحيازتهم أسلحة نارية لاستخدامها في نشاطهم الإجرامي مُتخذين من الزراعات بقرية كوم النور بدائرة مركز شرطة ميت غمر مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، وضبطهم وبحوزتهم "30 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر-2 بندقية خرطوش -فرد خرطوش -10 طلقات خرطوش-مبلغ مالي".

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة لاستخدامها في نشاطهم الإجرامي، والمبلغ المالي من حصيلة البيع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأحيل المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



