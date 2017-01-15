مصادرة 20 ألف علبة سجائر مهربة بالأزبكية

أمرت نيابة الأزبكية الجزئية، اليوم الثلاثاء، حجز صاحب شركة استيراد، 24 ساعة؛ لحين ورود تحريات المباحث في ضبط 21 ألف علبة سجائر مهربة جمركيا، ومصادرة المضبوطات وإعدامها.

أكدت التحريات قيام صاحب شركة استيراد وتخليص جمركي بتخزين كميات كبيرة من السجائر مجهولة المصدر والمهربة جمركيًا داخل مخزن بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بواسطة رجال المباحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، وعثر بداخل المخزن على 20368 علبة سجائر ماركات متنوعة مهربة جمركيًا ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، وإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، والعرض على النيابة المختصة للتحقيق.