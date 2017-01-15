ضبط 101 قضية مواد بترولية وأسطوانات بوتاجاز في 4 أيام

تمكنت الإدارة العامة ل شرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها بمديريات الأمن المختلفة لمتابعة حركة الأسواق وضبط المتلاعبين ب السلع الغذائية من ضبط 101 قضية مواد بترولية واسطوانات بوتاجاز قبل بيعها في السوق السوداء ، وذلك خلال 4



ووفقا لبيانات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية ؛ فإن إدارة شرطة التموين والتجارة تمكنت خلال المدة نفسها من ضبط 370 قضية دقيق مدعم وأقماح، ومخالفات مخابز.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعار والحفاظ على استقرار كافة السلع والمواد التموينية والبترولية وضبط حركة الأسواق وذلك لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.



