ضبط 5 أشخاص لإتلافهم أحد أبراج الكهرباء "ضغط عالى" بأطفيح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 5 أشخاص قاموا بإحداث تلفيات ببرج كهرباء ضغط عالى خط "بنى سويف - شرق الكريمات" بدائرة مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة.

وكان مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة قد تلقى بلاغا بحدوث تلفيات ببرج كهرباء ضغط عالى خط "بنى سويف - شرق الكريمات" بدائرة المركز دون حدوث سرقة أو قطع للتيار الكهربائى.

وقد تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة وإدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة الكهرباء، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم سبعة أشخاص (لأربعة منهم معلومات جنائية - جميعهم مقيمين بدائرة المركز).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط خمسة من مرتكبى الواقعة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابها بدافع السرقة وأنهم إتفقوا مع المتهمان الهاربان بتقطيع البرج إلى أجزاء وبيعه لتجار الخردة، حيث توجهوا إلى مكان البرج مستقلين "تروسيكل" وبحوزتهم مولد كهرباء وصاروخ وقاموا بتقطيع قوائم البرج إلا أنه لم يسقط على الأرض وظل قائماً وتوقفوا عن إستكمال التقطيع وإتمام جريمتهم خشية تعرضهم لصعق الكهرباء.

وتم بإرشادهم ضبط الأدوات المستخدمة (مولد كهرباء- صاروخ كهربائى- تروسيكل)، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.



