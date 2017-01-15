ضبط 180 قرص مخدر مع راكب قادم من اليونان بمطار القاهرة

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي ، اليوم الأربعاء ، محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة مع راكب مصرى ، أخفاها داخل حقائبه فور وصوله من اليونان وتم اتخاذ الاجراءات القانونية معه .



اثناء انهاء اجراءات وصول ركاب الطائرة اليونانية القادمة من اثينا ، اشتبه محمد نبيل مأمور الجمارك في راكب مصري الجنسية ، تم تكليف أميرة طلبة رئيس قسم الصالة بفحص حقائبه على جهاز الكشف بالأشعة ، تلاحظ لها وجود عبوات من الأدوية ، قام إسلام ماهر مأمور الجمرك بتفتيش الراكب يدويا فوجد عدد من عبوات الأدوية من بينهم 180 قرص من عقار oxycodon ، عرض الدكتور ماجد موسى مدير الجمرك العقار علي المقدم هاني شمس رئيس وردية مباحث المخدرات بالمطار ، أفاد أن العقار مدرج مخدرات جدول (أ) .



أمر جمال عبد الفتاح مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب ، وتم إحالته للنيابة ، تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك .



