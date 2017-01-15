ضبط مدير شركة بالإسكندرية تخصص في زوير المستندات الرسمية لتسفير الشباب

تمكن ضباط المباحث بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط صاحب شركة استيراد وتصدير تخصص في تزوير المستندات الرسمية لتسفير الشباب إلى الخارج بطرق غير مشروعة.

كانت معلومات قد وردت لضباط قطاع الأمن العام تفيد بضلوع صاحب شركة استيراد وتصدير في عمليات تهريب للشباب بطرق غير مشروعة عبر المطارات والموانئ المصرية باستخدام مستندات رسمية وعرفية مزورة لاستخراج تأشيرات سفر لدول أجنبية بإدخال الغش والتدليس على المسؤولين بالسفارات، واستخدامها في تسهيل تهريب الشباب خارج البلاد مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام وتكنولوجيا المعلومات تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة الدخيلة غرب المدينة وبحوزته جهاز حاسب آلي، و3 أجهزة ماسح ضوئي بطابعة ألوان، ومبلغ مالي قدره 6 آلاف جنيه، ومجموعة كبيرة من شهادات بنكية يشتبه أن تكون مزورة منسوب صدورها لعدد من البنوك الأهلية والأجنبية لأشخاص مختلفين، ومجموعة كبيرة من السجلات التجارية يشتبه في كونها مزورة صادرة بأسماء أشخاص مختلفين.

كما ضبط 45 جواز سفر لأشخاص مصريين، وشهادات لمؤهلات تعليمية مختلفة يشتبه في أنها مزورة ومنسوب صدورها لجامعات ومعاهد مصرية، وكمية كبيرة من شهادات تحركات سفر بأسماء أشخاص مختلفة، وأكلاشيهات لأختام شركات محلية وأجنبية وورق أبيض خال من البيانات ممهور ببصمة أختام إحدى الشركات، وخطابات موجهة إلى إحدى السفارات الأجنبية لاستخراج تأشيرات دخول بدون أسماء، وكمية من شهادات الميلاد.

وبمواجهة المتهم، اعترف بما هو منسوب إليه، وتم التحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.



