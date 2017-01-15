ضبط مجرم مطلوب التنفيذ عليه في 4 أحكام قضائية بالإسماعيلية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية الخطرة الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.



فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية تواجد أحد العناصر الإجرامية (عاطل - سبق إتهامه فى قضيتى "سرقة بالإكراه، قتل" ومطلوب التنفيذ عليه فى 4 قضايا متنوعة، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضايا آخرى) بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بمديرية أمن الإسماعيلية.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه بمدخل مدينة القنطرة غرب، حال قيادته سيارة ملاكى وبحوزته (بندقية آلية - 10طلقات لذات العيار).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



