ضبط مطبعتين لتقليد المطبوعات والعلامات التجارية بالقاهرة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التزييف والتزوير.. فقد تمكنت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة من ضبط (المسئول عن مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة عابدين.

لقيامه بتقليد المطبوعات والعلامات التجارية بدون تصريح من الجهات المختصة ، وعُثر بداخل المطبعة على (18 زنكة وورقة كرتون مدون عليها أسماء منتجات وشركات مختلفة).





كما تمكنت الإدارة من ضبط المسئول عن مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة الموسكى.. لقيامه بتقليد المطبوعات والعلامات التجارية بدون تصريح من الجهات المختصة .. وعُثر بداخل المطبعة على (12 زنكة وورقة كرتون مدون عليها أسماء شركات ومنتجات مختلفة- كمية من المطبوعات).

بمواجهتهما إعترفا بتقليد المضبوطات بدون تكليف من الجهات المعنية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



