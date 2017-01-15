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إصابة 14 شخصا إثر انقلاب أتوبيس على طريق (مطروح - الإسكندرية)

إصابة 14 شخصا إثر انقلاب أتوبيس على طريق (مطروح - الإسكندرية)

تاريخ النشر

أصيب 14 شخصا اليوم /الجمعة/ إثر انقلاب أتوبيس بالكيلو 130 بنطاق قرية سيدي عبد الرحمن على طريق (مطروح - الإسكندرية) في اتجاه مدينة مرسى مطروح.. وتم نقلهم لمستشفى العلمين المركزي لتلقي العلاج اللازم. 

كان وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح الدكتور محسن طه عبدالرازق قد تلقى إخطارا من مستشفى العلمين المركزي باستقبال 14 مصابا في حادث انقلاب أتوبيس على الطريق المشار إليه.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن مطروح بالتحري عن ظروف وملابسات الحادث، وتحرر المحضر اللازم ويجرى العرض على النيابة العامة.


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