جمارك سفاجا تضبط محاولة تهريب كمية من السجائر والشيش الإليكترونية

تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بميناء سفاجا من ضبط محاولة تهريب كميه من السجائر والشيش الإلكترونية ومستلزماتها بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة.



وأفادت جمارك سفاجا - في بيان اليوم - بأنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الركاب القادمين بجمرك تفتيش الركاب تم الاشتباه في راكب المصري قادم من ميناء ضبا السعودي, وتم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش أمتعته الشخصية حيث تبين وجود 60 سيجارة إلكترونية و 20 شيشة إلكترونية كبيرة و 190 علبة زيت شيش إلكترونية و 730 مبسم لزوم الشيش الإلكترونية مخبأة في أماكن سرية يصعب الوصول إليها في الطرود الخاصة بالراكب وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 360 ألف جنيه.





وقرر أحمد الصباح رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركي والتحفظ على المضبوطات والإحالة للنيابة العامة.



