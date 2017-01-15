ضبط شخصين وبحوزتهما كمية من مخدر الاستروكس بالقاهرة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط شخصين بالقاهرة بحوزتهما كمية من مخدر الإستروكس وفرد خرطوش.



كانت وحدة مباحث قسم شرطة (السلام ثان) بمديرية أمن القاهرة، عقب تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة، قد تمكنت من ضبط عاطلين - مقيمين بدائرة القسم - سبق اتهام أحدهما في قضية سلاح ناري بدون ترخيص.. حال استقلالهما سيارة ملاكي (ملك وقيادة أحدهما) بمنطقة مساكن أطلس دائرة القسم.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الاستروكس وزنت 2 كيلو جرام، فرد خرطوش عيار16مم، مبلغا ماليا قدره 3350 جنيها، وهاتفين محمولين).

واعترف المتهمان بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري للدفاع عن نشاطهما الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.



