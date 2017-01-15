ضبط 2 طن من مخدر الحشيش و5 ملايين قرص مخدر

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 2 طن من مخدر الحشيش، وأكثر من 5 ملايين قرص مخدر لعقار الكبتاجون، بقيمة تصل إلي نحو 115 مليون جنيه، قادمة من إحدى الدول العربية عبر ميناء دمياط البحرى.







وأكدت تحريات ومعلومات أجهزة الوزارة (قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام – الإدارة العامة لأمن الموانى – الإدارة العامة لمكافحة المخدرات) اعتزام مسئولى إحدى الشركات الكائنة بدائرة مركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية- باستيراد (حاويتين) من إحدى الدول العربية مشمولها (تفاح) ، وقيامهم بتهريب كمية كبيرة من مخدر الحشيش وعقار الكبتاجون المخدر ضمن مشمول الحاويتين، وقدومهما عبر ميناء دمياط البحرى.





وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لجرد وفحص مشمول الحاويتين أسفرت أعمالها عن ضبط الآتى: (9320 طربة من مخدر الحشيش وزنت 1 طن و866 كيلو جراما و5,498,000 قرص لعقار الكبتاجون المخدر.





حيث تمكنت جهود أجهزة الوزارة من تحديد أفراد التشكيل العصابى ضم (7 يحمل ثلاثة منهم جنسية إحدى الدول العربية) والقائمين على جلب وتهريب شحنة المواد المخدرة .





وبسؤال المستخلص الجمركى المفوض من قبل صاحب الشأن، أقر بصحة واقعة الضبط، ونفى علمه بما تحويه الشحنة.





كما تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط (أحد أفراد التشكيل، صاحب شركة للتجارة الخارجية، ومقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية) حال وجوده بدائرة مركز شرطة دمياط.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق، وجار تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهمين الهاربين.







