ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بمدينة نصر

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نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالإتجار غير المشروع، بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بمدينة نصر.
فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص – مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) أثناء توقفه بسيارة ملاكى أمام فرع أحد البنوك الكائنة بدائرة القسم، وبحوزته (مبالغ مالية قدرها "100 ألف جنيه مصرى- 5000 دولار أمريكى" - طبنجة صوت) ، وبمواجهته اعترف بحيازته للطبنجة بقصد الدفاع، والمبالغ المالية المضبوطه بحوزته بقصد الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى، بالاشتراك مع كل من (مدير مالى بإحدى شركات الاستيراد والتصدير – مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى، وآخر حاصل على ليسانس آداب - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل).
وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهما أثناء استقلالهما سيارة ملاكى " قيادة الثانى وملك الشركة محل عمله"، وعثر بحوزتهما على مبلغ مالية قدرها (2,491,715 جنيه مصرى - 30 ألف دولار أمريكى - 34 ألف يورو - 5 شيكات بنكية فارغة).
وبمواجهتهما أيدا ماجاء بأقوال المتهم الأول، واعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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