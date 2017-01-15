جمارك السلوم تحبط محاولة تهريب أدوية بقيمة 9ر6 مليون جنيه

أحبطت جمارك السلوم محاولة تهريب كمية كبيرة من الأدوية بقيمة 9ر6 مليون جنيه..حسبما أفاد مصدر مسئول بمصلحة الجمارك اليوم /الإثنين/.







وقال المصدرفي تصريح له اليوم, إنه تم الاشتباه في سيارة متجهة إلى ليبيا بها 9000 طرد عصير مانجو طبقا للمستندات .





وبالمعاينة الفعلية تبين وجود 5524 كرتونة عصير و388 كرتونة بها 215418 عبوة أدوية مختلفة الأنواع منشأ محلي وأجنبي, كما تبين وجود 115390 قرص دواء يؤثر على الحالة العصبية والنفسية ومدرج بجداول المخدرات.





وأشار إلى أن قيمه المضبوطات بلغت 6 ملايين و927 ألفا و 778 جنيها, والتعويضات المستحقة بلغت 13 مليونا و 855 ألفا و556 جنيها.





وأوضح المصدر أن محمد عجمي نصار مدير عام جمرك السلوم قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي والإحالة للنيابة وإخطارالجهات المختصة بالواقعة وتحريزالمضبوطات وتخزينها بمخازن الجمرك وفرض حراسة على السيارة.



