عامل يشعل النار فى شقة آخر بسبب خلافات مالية بينهما فى حلوان

ضبط عامل لقيامه بإضرام النيران بشقة آخر بحلوان عمداً..لوجود خلافات مالية بينهما



فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ماتبلغ لقسم شرطة حلوان من شرطة النجدة بنشوب حريق بشقة كائنة بدائرة القسم.. على الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ وتمكنت من السيطرة على الحريق وبالفحص تبين نشوب حريق بشقة كائنة بالطابق الأرضى بالعقار محل البلاغ نتج عنه إحتراق بعض محتويات غرفة النوم "دون حدوث إ صابات".

بسؤال مالك الشقة (عامل - سن 19) إتهم أحد الأشخاص (عامل- سن 31 - مقيم بدائرة القسم).. بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينهما.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده، أسفرت إحداها عن ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة وقيامه بإضرام النيران ببعض أوراق الجرائد وإلقائها من نافذة غرفة نوم الشقة محل البلاغ مما أدى إلى نشوب الحريق وحدوث التلفيات المُشار إليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.