جمارك مطار القاهرة تحبط 3 محاولات تهريب كمية من المواد المخدرة

أحبطت جمارك الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي 3 محاولات تهريب كمية من المواد المخدرة.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح اليوم، إنه تم الاشتباه في أحد الركاب القادمين من لندن، وبتفتيش حقائبه تم العثور على 354 قرصا من الترامادول والكودايين والكودامول المخدرة.

وأضاف المصدر أنه تم الاشتباه أيضا في راكبين قادمين من باريس، وبتفتيش حقائبهما تبين وجود 1596 قرص ترامادول ولامالين وكودايين وبرازيبام المخدرة.

وأشار إلى أن جمال عبدالفتاح مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 3 محاضر ضبط جمركي وإحالتهم للنيابة العامة.



