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7 مصابين وشلل مروري في حادث بـ"الكريمات الصحراوى"

7 مصابين وشلل مروري في حادث بـ"الكريمات الصحراوى"

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أصيب 7 أشخاص، فى حادث اصطدام سيارتين نقل وميكروباص أعلى طريق الكريمات الصحراوى، مما أدى إلى توقف حركة المرور فى الاتجاه القادم من بنى سويف وصولا إلى القاهرة، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق الكريمات الصحراوى بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

ومن جانبها شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات النارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.


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