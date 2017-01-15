ضبط تشكيلين عصابيين بحيازتهم 500 طربة حشيش بنطاق القاهرة والجيزة



فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة ورصد وإستهداف وضبط مروجى ومتجرى المواد المخدرة فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط تشكيلين عصابيين تخصصوا فى تهريب مخدر الحشيش من الساحل الشمالى الغربى للبلاد وترويجه على عملائهم بمحافظتى القاهرة والجيزة.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن القاهرة والجيزة أمكن ضبط التشكيلين وذلك على النحو التالى :-

ضبط التشكيل الأول بمحافظة الجيزة والذى ضم (خمسة من العناصر الإجرامية) حال إستقلالهم سيارتين بمدخل محطة تحصيل الرسوم الكائنة بدائرة قسم شرطة أول 6 أكتوبر وبحوزتهم ( عدد 450 طربة لمخدر الحشيش وزنت 45 خمسة وأربعون كيلو جرام- كمية من مخدر الهيروين وزنت 10 جرام – مبلغ مالى قدره 35000 خمسة وثلاثون ألف جنيه – عدد 6 هاتف محمول) .

ضبط التشكيل الثانى بمحافظة القاهرة والذى ضم (ثلاثة من العناصر الإجرامية) حال تواجدهم أسفل عقار كائن بدائرة قسم شرطة المقطم وبحوزتهم ( عدد 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 خمسة كيلو جرام- مبلغ مالى قدره 82000 إثنان وثمانون ألف جنيه – عدد 6 هاتف محمول) .

وبمواجهة عناصر التشكيل بما أسفر عنه الضبط إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجارتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



