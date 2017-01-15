ضبط ثلاثة أشخاص لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة بالسويس

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، من ضبط ثلاثة أشخاص لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهم قرابة 2 طن من مخدر البانجو .

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، نشاط عناصر تشكيل عصابي اعتزموا تهريب كمية كبيرة من مخدر البانجو مخبأة أسفل حمولة (جبس) من شرق قناة السويس إلى غربها.

أمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامي، وهم (صاحب مكتب مقاولات، عاطل، سائق – مقيمين بمحافظتي السويس وجنوب سيناء).

عقب تقنين الإجراءات واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني ، والأمن العام، والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس ، تم ضبط المتهمين حال استقلالهم (سيارة نقل بمقطورة) بطريق معدية (الشط) بدائرة قسم شرطة الجناين.

وعثر بحوزتهم على (584 لفافة كبيرة الحجم تحوي جميعها نبات البانجو المخدر زنة طن و750 كيلو جراما، مبلغ مالي، و4 هواتف محمولة).

بمواجهتهم، اعترفوا بما أكدته التحريات، وتقدر قيمة المضبوطات بأكثر من (8 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



