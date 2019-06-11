أسامة كمال: مصر على الطريق الصحيح ونحتاج ننمي ثقافة العمل





حوار: أيمن عدلي

مونتاج: أحمد حازم





أكد م. أسامة كمال وزير البترول الأسبق أن مصر تخطو خطوات ثابتة على أرض الواقع بعزيمة أبناءها وإصرارهم على النجاح وحرصهم على بناء دولتهم بالعزيمة والإرادة والعمل.





وأضاف خلال حواره مع "أخبار مصر" أن الشباب هم أمل المستقبل يحتاج منا أن نقف معه وندعمه ونسانده وتمده بالخبرات والنصائح لأنه شباب واعي يعلم ويدرك التحديات التو تمر بها مصر.





وطالب كمال بنشر ثقافة العمل الجاد التى تعتمد على الإخلاص والإتقان حتى تتقدم الدولة كما تقدمت عدد من البلاد في مختلف أنحاء العالم لأن بالعمل والعمل تبنى الدول.





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