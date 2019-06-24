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ميمي الشربيني: الكرة في دمي.. وأجمل سنوات حياتي في طفولتي

ميمي الشربيني: الكرة في دمي.. وأجمل سنوات حياتي في طفولتي

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حوار: أيمن عدلي
مونتاج: أحمد حازم

أكد الكابتن ميمي الشربيني المعلق الرياضي الكبير  أن بداية ارتباطه بكرة القدم كانت عن طريق نادي المصرى القاهرى وبعدها كانت الانطلاقة الحقيقية في عالم كرة القدم.

وأضاف خلال حواره ل"أخبار مصر" أن اصدقاء عمره هو الشيخ طه اسماعيل وصالح سليم والكابتن محمود الجوهري منذ التحاقهم في النادي المصري القاهرة واطلقوا عليهم النفاثة والدينمو.

وأعتبر الشربيني أن الكابتن لطيف وعلى زيور وحسين مدكور هم قيادات التعليق الرياضي في مصر معتبراً نفسه محظوظاً بالتعليق بجوارهم.

لمشاهدة اللقاء كاملاً.


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