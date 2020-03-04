جابر عصفور: الثقافة في أزمة ونحتاج لثورة في الفكر

حوار: أيمن عدلي



مونتاج: أحمد حازم





أكد الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق أن والده كان يدعوا له دائماً بأن يصبح مثل طه حسين لذا جاءت الثقافة في أولى اهتماماته منذ الصغر.





وأضاف عصفور في حواره مع أيمن عدلي على "أخبار مصر" أن الثقافة المصرية في كارثه بلا نقاش لذا نحتاج لثورة فكرية ضد محاولات البعض أن تصبح مصر دولة دينية وهذا لن يحدث لأن مصر لديها حركة تنوير قوية.





وأعتبر عصفور المكانه التى وصل اليها ترجع إلى اجتهاده واصراره على النجاح وهو ما كلل بأهم جائزة يحصل عليها وهي جائزة النيل وهذا شرف كبير لانها تحمل اسم مصر.

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