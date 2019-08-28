الموسيقار عبده داغر: عشقت الموسيقى منذ الصغر رغم إعتراض والدي





حوار: أيمن عدلي

مونتاج: أحمد حازم





أكد الموسيقار عبده داغر أنه عشق الموسيقى منذ الصغر في مولد الولي السيد البدوى الذي كان عبارة عن مهرجان لكل المطربين والقراء والمبتهلين فكان مناسبة للاستماع والتمتع بأفضل الأصوات وأجمل الإبتهالات والإنشاد الديني فحبه للموسيقى كان عشق رغم اعتراض والده.





وأضاف داغر في حواره مع "أخبار مصر" أن مصر تمتلك أحسن مقرأين ومبتهلين في العالم لذا يجب على الدولة إطلاق أسماؤهم على أهم الشوارع والميادين في كل محافظات مصر نظراً لما قدموه للبشرية.





وأشار داغر أن موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب كان يحب الإستماع إلى الشيخ محمد عمران طوال شهر رمضان لأنه كان يعشق الابتهالات الدينية.





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