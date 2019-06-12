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ريتا بدر الدين: مصر قدوتنا ومرجعيتنا القومية والوطنية والحضارية

ريتا بدر الدين: مصر قدوتنا ومرجعيتنا القومية والوطنية والحضارية

تاريخ النشر


حوار: أيمن عدلي 
مونتاج: احمد حازم 

قالت ريتا بدر الدين الأديبة اللبنانية أنها عرفت كل شيء عن مصر قبل المجيء إليها بفضل حضارتها وتاريخها وبفضل القراءة والثقافة والإطلاع والسينما والمسرح فمصر علمت الدنيا بعلمائها وتاريخها المشرف.

وأضافت أننا يجب أن نحافظ على مصر وننشر ثقافة النظافة والحفاظ على البيئة لأنها تستحق كل خير وشعبها يتمتع بصفات طيبة فهو شعب محب للحياة ولكل الجنسيات.

وأشارت في حوارها لـــ "أخبار مصر" أن ثقافتها تشكلت من خلال القراءة المتنوعة خاصة قراءة مجلات سمير وميكي والسندباد المصرية التى كانت تخاطب العقل وتغرز الإنتماء لدى شعوب المنطقة.

وأعتبرت بدر الدين أن التحدي الحقيقي في المستقبل هو بناء جيل جديد من الشباب متسلح بالتربية والعلم والقيم الأخلاقية.

لمشاهدة الحوار كاملاً..


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