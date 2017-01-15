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الطحالب مستقبل الوقود الحيوي

الطحالب مستقبل الوقود الحيوي

تاريخ النشر

الطحالب عبارة عن نباتات مائية بدون أزهار أوسيقان أوحتى جذور بالشكل المتعارف عليه.

شكلها تشمئز منه النفس وهي تسبب الكثيرمن المشكلات نتيجة لتواجدها في المياة.

من المركز القومي للبحوث ننقل لكم أحدث ما توصلت اليه الابحاث في استخدام الطحالب والاستفادة منها كوقود حيوي.

نلتقي والدكتور جمال الباروطي استاذ الكيمياء الحيوية بكلية الزراعة جامعة القاهرة. والدكتورة سهى أحمد مراد الباحث بقسم كيمياء الحيوية النباتية بالمركز القومي للبحوث.

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