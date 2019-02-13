عبد الوهاب قتاية: ثقافتي ووجداني وشخصيتي تشكلت في المحمودية

حوار: أيمن عدلي

مونتاج: أحمد حازم





قال الإعلامي الكبير عبد الوهاب قتاية أن الفضل يرجع للمحمودية في تكوينه الثقافي والسياسي والإعلامي ومرحلة الدراسة حيث كانت توفر لهم الإضطلاع في كل المجالات.





وأضاف قتاية أنه بدأ مدرساً ويعتز بكونه مدرساً حتى هذه اللحظة التى ساهم فيها بشكل كبير في بناء وتشكيل وجدان الانسان المصري.





وأعتبر قتاية أن جمال عبد الناصر هو من صنع شعبة الذي كان يفكر طوال الوقت في تحسين أوضاع الغلابة والبسطاء فأحس بكل الفقراء لذا كان همة الأكبر تحسين مستوى المواطنين في مصر.





ونصح الشباب بالقراءة والثقافة والإضطلاع حتى يكون على قدر من الحضور ويملك المعلومة لان مهنة المذيع تحتاج مواصفات خاصة تميزه عن غيره.





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