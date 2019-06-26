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د. محمد عبد الوهاب: نحتاج للتوعية للحفاظ على أكباد المصريين

د. محمد عبد الوهاب: نحتاج للتوعية للحفاظ على أكباد المصريين

تاريخ النشر


حوار: أيمن عدلي 
مونتاج: أحمد حازم 

أكد الدكتور محمد عبد الوهاب رائد صناعة الكبد في مصر أن مهنة الطب تحتاج إلى إنسانية خاصة في التعامل مع الفقراء لأن لهم الحق في العلاج دون النظر إلى ظروفهم المادية.

وأضاف عبد الوهاب خلال حواره مع "أخبار مصر" أن عمليات زراعة الكبد لانفرق فيها بين الفقراء والأغنياء لان في مصر رجال أعمال شرفاء يقومون بادوار بطولية مع الفقراء دون انتظار كلمة شكر من أحد.

وطالب عبد الوهاب المصريين بالتوعية الكاملة حفاظا على صحتهم في ظل ملوثات بيئية يدفع فيها المواطن حياته وتحتاج إلى حملات توعية شديدة.

لمشاهدة الحوار كاملاً..


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