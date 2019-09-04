د.  حسام بدراوى: التعليم يُمثل المدخل الرئيسي للتنمية في مصر





حوار: أيمن عدلي

مونتاج: أحمد حازم





قال الدكتور حسام بدراوي المفكر السياسي الكبير ورئيس لجنة الصحة والتعليم بالبرلمان الأسبق من حسن حظى أننى من الأشخاص التى حضرت خطط التنمية على مستوي العالم وكنت مسئولاً عن التعليم فى الحزب الوطني الحاكم الأسبق لمدة 10سنوات ولجنة التعليم بمجلس الشعب الأسبق لمدة 5سنوات وتم إستدعائى من النظام الحالي و لى الشرف أننى كنت رئيس اللجنة التى وضعت خطة مصر الحالية (20-30) فى مجال التعليم والتى أعلنها رئيس الجمهورية وهى الخطة الإستراتيجية للتنمية الإنسانية فى مصر.





وكشف بدراوي خلال حواره مع "أخبار مصر" كيف كانت تصريحاته قبل 25 يناير2011، هي بمثابة طوق النجاة الذي أفلتت برقبته من تحت المقصلة، وشدد على خطورة تزاوج رأس المال بالسلطة، وهو الأمر الذي حذر منه كثيراً ولكن لم يستجيب له أحد، وكانت له نبوءته بعد إنتخابات الشعب 2010، بإن المعارضة غلبت الحزب الوطني الحاكم كنت لها أثر كبير .





وأكد "بدراوي" خلال الحوار على أهمية العلم والتعليم، وأشار إلى الدور الهام الملقى على عاتق الدولة الحالي في تنمية الجيل الحالي، وبث المناخ الإيجابي والإهتمام الحقيقي بالشباب، والعمل على الأهتمام بالقوة الناعمة من ثقافة وفن وإعلام ومعرفة لأنها التى ترتقي بالشعوب من أجل مستقبل أفضل لمصر.

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