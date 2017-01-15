استبدال التوك توك «بالمينى فان» خطـوة حضاريـة وحكيمـة مشـكورة

جلال دويدار

أخيرًا وبعد أكثر من ثلاثة عقود أفاقت الدولة من سباتها واكتشفت أن التوك توك ليس وسيلة مواصلات آمنة أو حضارية.

انها ورغم مساهمتها فى حل مشكلة المواصلات شكلا فى الريف والمناطق الشعبية.. الا ان مشاكلها وأضرارها من الناحية الموضوعية.. حولتها إلى خطر داهم على الأمن والاستقرار إلى جانب إصابة حركة المرور بالارتباك والفوضى.

الأخطر من كل هذا ما اصبحت تمثله من تهديد لحياة المواطنين نتيجة السماح للأطفال بقيادته وعدم ترخيصه من المرور كان ذلك وراء ارتكاب العديد من الحوادث التى تهدد الحياة الأخلاقية والأمن الاجتماعي.

ان حكومة د. مصطفى مدبولى تستحق الشكر والتقدير لإقدامها على هذه الخطوة التى طال انتظارها من جانب جموع المواطنين وفقا لمضمون القرار فإنه سيتم استبدال التوك توك بالمينى. ان ذلك سيحدث حرصا على راحة وأمان الركاب.

شىء طيب ان يتضمن القرار الاستفادة من المشروع الذى كانت قد تبنته الدولة إبان فترة حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك وتولى التنفيذ د. يوسف بطرس غالى وزير المالية فى هذا الوقت. إنه شمل تكهين سيارات التاكسى القديمة واستبدالها بموديلات حديثة. تم ذلك من خلال البنوك بمساهمة وإشراف وزارة المالية.

المهم فيما يتعلق بمشروع وقف استخدام التوك توك تجنب وعلاج المشاكل التى كانت قد ثارت اثناء وبعد تنفيذ مشروع التاكسى.

من ناحية اخرى فإن على وزارة المالية المكلفة بمشروع إلغاء التوك توك العمل مع الأجهزة الحكومية المعنية على المساعدة وتقديم التسهيلات لمصانع تجميع وصناعة التوك توك فى عملية التحول إلى تجميع سيارات المينى فان. من الضرورى بل من المحتم ان تكون هناك حوافز للتجاوب مع تنفيذ المشروع وضمان نجاحه لاصحاب المصانع ومالكى التوك توك.