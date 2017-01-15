محمد الهوارى :العام الدراسى الجديد

تستعد المدارس والجامعات لبدء العام الدراسى الجديد خلال الأيام القادمة من خلال اتمام تجهيز المبانى الدراسية وتوزيع الكتب الدراسية خاصة التى ينطبق عليها استراتيجية تطويرالتعليم قبل الجامعى إضافة لمراجعة ما يحدث فى التعليم الجامعى وقيام الجامعات الحكومية بتطبيق برامج جديدة مشتركة مع جامعات اجنبية تفرض من خلالها رسوما مرتفعة تفوق طاقة الاسر المتوسطة.

لا شك ان منظومة التعليم فى مصر تحتاج بالفعل للتطوير سواء التعليم قبل الجامعى الذى تقوم فيه وزارة التربية والتعليم بتحمل العبء الاكبر لتعميم الدراسة الالكترونية بجانب الاهتمام بالكتاب المدرسى وتعديل المناهج وحتى يكون الكتاب عنصرا مساعدا فى التعليم الالكترونى كما يحدث فى العديد من بلدان العالم التى اهتمت بتطوير التعليم فيها والحفاظ على اتجاه التلاميذ والطلاب للقراءة وهى قيمة مهمة للتثقيف.

بالتأكيد استراتيجية تطوير التعليم تتم مرحليا وقد نجحت فى مراحلها الأولى وسوف تنجح عند تعميمها حتى يواكب التعليم فى مصر التعليم فى الدول المتقدمة التى اعتمدت فى تقدمها على تقديم تعليم متميز اضافة لنشر التعليم التطبيقى والتكنولوجيا الحديثة والرقمية لتخريج اجيال قادرة على مواكبة التقدم الذى تشهده مصر فى مجالات التنمية المختلفة بما فيها الصناعة والزراعة والخدمات.

نحن نواجه التحديات بجرأة من اجل تعليم عالى المستوى يعيد الريادة إلى مصر ويجذب الطلاب من كل بلاد العالم خاصة الدول العربية والافريقية ويحقق نهضة تنموية كبيرة ويجب ان تقطع المعاهد الازهرية وجامعة الازهر وفروعها شوطا فى هذا المجال.

نأمل ان نشهد عاما دراسيا جديداً دون مشكلات أو عوائق وأن يتفرغ ابناؤنا وشبابنا لتلقى التعليم والتفوق فيه.



