بهاء ابو شقة: زيادة الاستزراع السمكى

الثروة السمكية هى البديل الوحيد للثروة الحيوانية، والاهتمام بها بات ضرورة ملحة وفاعلة فى سد الفجوة الغذائية التى يعانى منها المصريون، وبدأنا الحديث عن أهمية ابتكار وسائل وأساليب جديدة لزيادة الثروة السمكية والاهتمام بالمورد الطبيعى فى المسطحات المائية التى تشغل مساحات كبيرة داخل مصر، ومن المهم هنا ضرورة إزالة آثار التلوث المائى، ويكون ذلك بتطوير وتطهير البواغيز الساحلية وشق الممرات والقنوات المائية والقضاء على النباتات المائية وخلافها من الحشائش لتوفير البيئة المناسبة لزيادة الأسماك.

الأمر إذن يحتاج إلى الاستفادة بالتكنولوجيا الحديثة المتقدمة فى إنتاج زريعة سمكية بعيدة عن التلوث، والأمر يحتاج إلى عمليات تطهير واسعة للممرات المائية المنتشرة بالبلاد ما يساعد على زيادة الإنتاج السمكى بها.. فى البحيرات المصرية من الممكن زيادة الاستزراع السمكى، بدلاً من الاعتداء الجائر عليها، إما بالتجفيف وتحويلها إلى أراض، وإما بالوقوف متفرجين عليها دون الاهتمام بها، والبحث عن أسباب انقراض الأسماك بها.. والأمر يحتاج إلى دراسات بيئية شاملة لكل مناطق الصيد.. وكلنا يعلم أن الأساطيل المخصصة للصيد المصرية تهاجر إلى بلاد كثيرة، ويتعرض الصيادون للأذى كثيراً، وغالبيتهم يواجهون مشاكل كثيرة بسبب تخطى المياه الإقليمية.

ورغم أن المسطحات المائية فى مصر كثيرة فى البحرين الأحمر والمتوسط ونهر النيل والبحيرات، إلا أن هناك عوائق كثيرة تمنعهم من الاستمرار فى الصيد فى هذه المسطحات، ويضطرون إلى البحث عن أماكن بديلة غالباً ما تكون بتخطى المياه الإقليمية، وأحياناً الدولية.. ولو أننا فى مصر أزلنا كل معوقات الصيد فى المياه المصرية، لكانت كافية لسد الفجوة الغذائية فى كل احتياجات الناس، ولا أحد ينكر أن هناك تقصيراً شديداً خلال العقود الماضية بشأن الاهتمام بالثروة السمكية، رغم أن الله حبانا بمسطحات مائية كافية لسد الفجوة الغذائية والتصدير إلى الخارج.

إننا فى حاجة شديدة وماسة لاستغلال المسطحات المائية بشكل أفضل وباستخدام التكنولوجيا والتوسع فى المزارع السمكية، وتوفير البيئة المناسبة لها، وتشجيع المستثمرين على الدخول فى هذا الاستثمار، وكما قلت بالأمس فإن هذه المشاريع ستوفر فرص عمل كثيرة للشباب الباحث عن فرصة عمل.

والمعروف أن الثروة السمكية تتبع وزارة الزراعة، وأعتقد أن لها هيئة مستقلة لكن الناتج منها لا يحقق الأهداف المرجوة منها، وبات على هذه الهيئة دور مهم وبالغ الأهمية، ولا بد من إعادة النظر فى كل سياساتها فى ظل بناء الدولة الحديثة بعد ثورتى 25 يناير و30 «يونيه».