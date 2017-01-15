محمد حبيب :أزمة أطباء بالمستشفيات

محمد حبيب



ظهرت على سطح المنظومة الصحية أزمة جديدة، وتزايدت فى السنوات الأخيرة تمثلت فى شكوى المستشفيات بشكل عام من انخفاض أعداد الأطباء بها، وهجرة أعداد كبيرة منهم إلى الخارج، وتنبهت الوزارة إلى هذه الظاهرة وتأثيرها على المنظومة العلاجية فى مصر، وبدأت فى إعداد استراتيجية مازالت مقترحة للحل، خاصة بعد أن أمر الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة دراسة الحالة والتخطيط لمواجهتها بإسلوب علمى، ولسد العجز وتقديم حزمة إصلاحية متكاملة.











الحقيقة أن هذه الظاهرة التى بدأت منذ سنوات، وجاءت لأسباب عديدة منها ما هو متعلق بمشكلات داخلية وأخرى خارجية، وجعلت دولا كثيرة تتجه نحو الاستعانة بالخريجين من كليات الطب من الجامعات المصرية لكفاءتهم وقدرتها الخاصة على توفير مناخ لهم لاستكمال دراساتهم العليا من ماجستير ودكتوراه، والتدريب فى مستشفيات تضم امكانات مادية عالية ولسد النقص لديها من خريجى الطب، والذين يحتاجون إلى دراسة نظرية وعلمية واكلينيكية.





الأزمة محليا تحتاج أولا إلى دراسة متكاملة للتعرف على الأسباب الحقيقية وراء هذه الهجرة تتعلق معظمها بالرواتب والأجور، وصعوبات الحصول على الماجستير والدكتوراه، وتحملهم المسئولية كاملة طوال أوقات العمل، ومشكلات التعامل مع أهالى المرضى يوميا والتجاوزات، أما الحلول المطروحة بتخريج دفعة استثنائية، وخفض الحد الأدنى للقبول بالكليات، هى من الأمور التى ليس لها صلة نهائيا بالأزمة بل تزيدها.