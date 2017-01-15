محمد بركات :معارك مصر

من المهم الا يغيب عن الذهن، اننا فى ذات الوقت الذى نخوض فيه معركة البناء والتعمير والتنمية الشاملة، فإننا نخوض ايضاً معركة شرسة وحرباً مقدسة للقضاء على الارهاب الاسود وفلول جماعة الافك والضلال، الساعين للخراب والدمار.

وعلينا ان ندرك ان ذلك قدر مصر وقدرنا الذى استوجب ان نخوض المعركتين معاً، حيث ما إن بدأنا فى مسيرة التنمية والاصلاح والتطوير، الا وانطلقت قوى الشر وجماعة الضلال تشن علينا حرباً ارهابية قذرة، بهدف تعويق المسيرة وهدم اركان الدولة،..، وهو ما فرض علينا ان نخوض المعركتين معاً، لحماية الدولة والقضاء على الارهاب وبناء الدولة الحديثة.

فعلى مسار المواجهة مع الارهاب وقوى الشر، يقوم ابناء مصر الابطال فى القوات المسلحة والشرطة، بتحمل المسئولية الوطنية بكفاءة عالية، لحماية الدولة والشعب، والحفاظ على الأمن والأمان والاستقرار، والقضاء على خفافيش الظلام الساعية لاشاعة الفوضى وعدم الاستقرار وترويع المواطنين.

وفى نفس الوقت تسابق مصر الزمن لتحقيق طفرة كبيرة على طريق التنمية والتطوير والتحديث، وتنفيذ الخطة القومية للبناء والتعمير فى كل مكان على ارض الوطن، من الاسكندرية شمالاً وحتى اسوان جنوباً ومن السلوم ومرسى مطروح غرباً وحتى سيناء شرقاً.

وفى ظل ذلك تشهد مصر العديد من المشروعات القومية الضخمة والعملاقة، فى كل يوم وفى كل مكان وفى كل المجالات الانتاجية والخدمية، سواء فى الزراعة أو الصناعة أو الاسكان أو الطرق والكبارى والأنفاق والكهرباء وغيرها وغيرها.

وكل ذلك يتم فى ذات الوقت،..، حيث نواجه اعداء الوطن واعداء الحياة.. ونسعى بكل العزيمة والاصرار لبناء الدولة المدنية الحديثة والقوية.

حمى الله مصر ونصر شعبها وجيشها فى حربهم المقدسة ضد قوى الشر والارهاب،.، وأمدها بعونه فى سعيها للبناء والتنمية الشاملة من اجل المستقبل الافضل.



