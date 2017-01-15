محمد الهوارى :قاعدة برنيس العسكرية

افتتاح قاعدة برنيس العسكرية أكبر قاعدة عسكرية على البحر الاحمر بما تضمه من قطع بحرية وفرقاطات وميناء واحدث الطائرات الرافال وميج ٢٩ والمروحيات يعطى رسالة للعالم ان القوات المسلحة المصرية القوية قادرة على حماية حدود مصر البحرية والبرية ضد اى اعتداءات خارجية وتأمين الممرات الملاحية المصرية فى البحر الأحمر وقناة السويس.



مصر تتقدم الى الامام بقدرتها على بناء قوات مسلحة قوية وقواعد عسكرية عملاقة فالقوات المسلحة هى الكتلة الصلبة المهمة فى منطقة تموج بالاحداث والصراعات والتحديات خاصة الارهاب.

لقد حقق الزعيم والقائد الاعلى الرئيس السيسى حلم مصر فى بناء جيش قوى مسلح بأحدث الاسلحة الحديثة الجوية والبحرية والبرية وفى وقت تجرى فيه مصر أكبر مناورة عسكرية «قادر» لم يتوقف بناء قواتنا المسلحة فهذه القاعدة برنيس اكبر قاعدة فى جنوب مصر على ساحل البحر الاحمر على مساحة ١٥٠ الف فدان وميناء حديث بحرى تجارى وللركاب بما يؤمن السواحل المصرية على البحر الاحمر ويؤمن ثروات البلاد البحرية والبرية اضافة لميناء جوى متميز.

وبرنيس ثانى قاعدة عسكرية كبرى يتم افتتاحها بعد قاعدة محمد نجيب فى الشمال الغربى للبلاد يؤكد عظمة قواتنا المسلحة خير جند الارض على استيعاب احدث الاسلحة والتجهيزات العسكرية التى توصل اليها العالم لتحقيق اكبر قدرة دفاعية عن البلاد لاشك ان مشاركة سمو الأمير محمد بن زايد ولى عهد ابوظبى ونائب القائد الاعلى للقوات المسلحة فى الامارات ووزير الدفاع السعودى سمو الأمير خالد بن سلمان وعدد من وزراء الدفاع فى عدد من الدول المجاورة والخارجية يعطى رسالة قوية بان امن الخليج والأمن العربى جزء من الامن القومى المصرى.



