الإعلامي صالح مهران لـ"أخبار مصر":انتهى عصرالاداء الكلاسيكى بالاذاعة

الإذاعة المصرية خاضت حروبًا مع الدولة وكانت صوت الإنتصار والإنكسار







نكسة67 أدمت قلبي وكانت سبب إستقالتي من الإذاعة وعملي في التدريس





شاهدت"عبد الناصر" منكسرًا بعد الهزيمة وهو المسؤول الأول والأخير عنها





أحمد سعيد ظُلم وطالب بالتحقيق في أسباب النكسة ولكن لا مُجيب





"السادات" عانى كثيراً من الإتحاد الإشتراكي وكانوايحاربونه بالشائعات والنكات الساخرة





قولي للحقيقة وشهادتي كانت وراء إتهام البعض لي بإزاحة جلال معوض من الإذاعة





فلول الإتحاد الإشتراكي عادتني عداءً سافرًا ولم أخشى أبدًا من قول الحقيقة





عانيت من ولاد الكار ولم أتأثر بقربي من نجوم الفن والسياسة





السوشيال ميديا إعلام المستقبل ويتيح ما يعجز عنه الراديو والتلفزيون





نحتاج للبحث عن آلية للتوفيق ما بين الإعلان والإعلام





عدد العاملين الضخم وتغير بوصلة الإعلام من أسباب إنهيار ماسبيرو





العطاء سر من أسرار التقدم والسعة في الرزق وتحقيق النجاح





مصر حاليًا في طور البناء وستكون دولة عظيمة جدًا بأذن الله





تحدث الإعلامي الكبير صالح مهران في حواره عن الإذاعة المصرية، ومراحل تطورها، ودورها في نشر الثقافة والمعرفة في جميع ربوع الوطن، وأبرز دورها الهام في مساندة الدولة المصرية في ثوراتها وحروبها، كاشفًا انتقال الإذاعة المصرية من عهد الأداء الكلاسيكي في الإذاعة إلى عصر الأداء القوي الذي بدأه جلال معوض بإذاعة بيان ثورة ١٩٥٢ وتنازل الملك عن العرش، حيث غيرت الثورة من طريقة الحياة في الدولة المصرية وكذلك الراديو.







بصوت حزين تكلم عن النكسة وعن خيبة أمله واتجاهه للتعليم بديلًا عن الإذاعة، ودافع عن المذيع أحمد سعيد الذي أُطيح به على خلفية نشر بيانات خاطئة عن حرب 67م، وطالب برد إعتباره وحقه وأيضاً المذيع جلال معوض، موضحًا كيف سعت فلول الاتحاد الاشتراكي في النيل منه بعد شهادته عليهم في قضية محاولة الانقلاب على الرئيس الراحل محمد أنور السادات، مبينًا شهادته التي قالها للتاريخ، وكيف حاول بعضهم إستغلال الإذاعة في النيل من "السادات".





من بداية رحلته كموظف في أرشيف الإذاعة المصرية إلى مذيع في الراديو والتلفزيون المصري، وصاحب أشهر جملة إذاعية "هنا القاهرة" مرورًا بأسعد لحظات حياته وأحزنها وكذلك مدى رضاه عن حياته، وحتى رسالته التي لخصت خبرة أعوام وأعوام في العمل الدؤوب، وتفاؤله بغد أفضل للمصريين، كان لنا معه هذا الحوار....





* حدثنا عن النشأة والأسرة والبداية؟





- في 5 سبتمبر عام 1937م، ولدت في منطقة الزيتون، التابع لقسم مصر الجديدة آنذاك، تعلمت في مدارس المنطقة: الزيتون، الأميرية، الحلمية الثانوية، وعين شمس الثانوية والتي يطلق عليها حاليًا "مدرسة المتفوقين"، وخلال تلك الفترة في التعليم الثانوي اشتركت في فريق التمثيل، ويمكن إن فريق التمثيل لفت نظري للصوت، وبدأت أهتم بالراديو، وكان الراديو في حقبة الأربعينيات من القرن العشرين، كان هو ساحر القرن، فإذا أردت تسمية العصور "عصر الفضاء و عصر الطائرة"، فسمي القرن العشرين عصر الراديو؛ لان أوجد في البيوت على مختلف المستويات المعيشية اتصال مع منابع الفن مجانًا، فقبل الراديو كان لابد أن تمتلك الجرامافون، ولتشغيله يجب أن تمتلك الأسطوانات، لكن الراديو أوجد لك الأسطوانات مجانًا في البيت، ومكنك من الاستماع لشخصيات عظيمة، كما يمتلك لون من السحر، بمعنى إن البيئة الصوتية التي كانت موجودة قبل الراديو، غير البيئة الصوتية التي أصبحت موجودة مع الراديو.





ولتقريب الصورة في الأربعينات والخمسينيات والستينيات، كان يمكنك متابعة المادة المذاعة وأنت تسير في الشوارع دون امتلاك الراديو، ولست في حاجة لتغيير المحطة، فهي محطة واحدة وجميع الراديوهات في البيوت والمحال والأكشاك مفتوحة على نفس المحطة، فإذا كان في أغنية وأنت تسير في الطريق لمدة من الوقت تستطيع سماع الأغنية.





وكان الراديو صاحبًا للجميع، ولي مجموعة من الأصدقاء الأدباء والفنانين والمشهورين من الريف المصري يعترفوابإن ثقافتهم تعود للراديو المصري، وإنه استطاع إدخالهم لمراحل فوق التعليم الجامعي، وهم في البيوت بالريف، وهم الآن أساتذة ودكاترة ورجال علم وثقافة ويعترفوا بإن الراديو هو الذي فتح لهم طريق المعرفة،





وبالنسبة المعرفة هي كل ما يمكن أن تتذكره، والراديو يذكرك بكل شيء جميل في هذا العالم سواء في التاريخ القديم أو الحاضر أو المستقبل، هو ده المدرسة التي تعلمت فيها، وأنا في الثانوية العامة، وهو الذي لفت انتباهي للاطلاع والقراءة للكتب التي يتحدثون عنها في المكتبات العامة، وكان في الزيتون مكتبة عامة اسمها حاليًا مكتبة الشيخ محمد عبده، فانصرفنا إلى إما متابعة للمواد التي يذكرها الراديو أو الشخصيات التي يتحدث عنها، وأنا أذكر إني ألتقيت بالدكتور طه حسين في الراديو؛ قبل أن ألتقي به في الجامعة، وكذلك الأمر مع الدكتورة سهير، ومع الكثير من الشخصيات المشرفة والعلماء، ومن الشخصيات التي أثرت في ..فالراديو بجانب الثقافة العامة والعلم العام، والتي شكلتني كمذيع في الراديو شخصية كانت في الأربعينيات اسمه عبد الوهاب يوسف، هذا الرجل كان مخرج ومذيع وممثل في التمثيليات الإذاعية، واستطاع الراديو المصري الحصول على أعلى الجوائز في البرامج التسجيلية عام 1951م، من اتحاد الإذاعات الأوروبية، وعاد بها عبد الوهاب يوسف إلى مصر عن برنامج خوفو، وهي الجائزة الوحيدة التي حصل عليها الراديو المصري، فعبد الوهاب يوسف أثر في وعلمني كيف أتكلم للراديو، وليس أي كلام يصلح للراديو، ولا أي صوت يصلح للراديو، فكما تصاحب الكاميرا الوجوه، يصاحب الميكرفون الأصوات.





* بدايتك في الإذاعة وكواليس الأعوام الأولى كيف كانت؟





- عام 1958م الإذاعة المصرية طلبت مجموعة من العاملين وليس المذيعين، وتقدمت بعد حصولي على ليسانس الآداب من جامعة القاهرة قسم اللغة العربية، وهذا اليوم كان مشهودًا 2 أغسطس عام 1958م، حيث طلب منا إن نلتقي برئيس الإذاعة في الشريفين، والشريفين هذا مبنى أثري وله جوهر، ماسبيرو عظيم وضخم، لكن شريفين هذا اسم يتردد 4 شارع الشريفين هذا اسم عظيم، وذهبت إلى هناك وصعدت للدور الخامس، مكتب رئيس الإذاعة، وكنت دخلت هذا المبنى من قبل لشراء تذاكر الحفلات التي كانت تقام في حديقة لأندلس، فكنت على دراية بالدور الأول والثاني، ولكن الدور الخامس "مقر العظماء" لم أكن أعرفه، فدخلت مكتب رئيس الإذاعة وجدت فتاة صغيرة حديثة التخرج وتنتظر المقابلة، وكان مدير مكتب رئيس الإذاعة في هذه الفترة شخصية عندما تراها لا تنساها، كثير الحركة في مكانه، وكان اسمه إبراهيم مراد رحمة الله عليه،





وقال لنا: انتظرا هنا، واستمر في الدخول والخروج من مكتب رئيس الإذاعة، فكان شخصا مرعبا ومتحركا وذا أهمية، والتقينا برئيس الإذاعة وأخبرنا بانه تم قبول أوراقنا وإننا سنعمل في مكان مهم جدًا، وإنه من أهم أماكن الإذاعة المصرية، وطلب من مدير المكتب الاتصال بشخص اسمه لطفي عزيز، وسلمنا بالفعل للطفي وتوجهنا نحو المكتبة، وفي تلك الحقيبة كانت المكتبة من أهم قطاعات الإذاعة، لإن التسجيل على الشرائط كان شيء جديد على الإذاعة، وكانت المرحلة السابقة عن وجودنا كان يتم التسجيل على أسطوانات سيرلوز، أو على شرائط صلب.





وبالفعل كانت الشرائط عزيزة جدًا ومهمة جدًا، وكانت تحفظ في دواليب مغلقة، ويخرج بأمر ويدخل بأمر، ويرسل للاستديو مع مخصوص، ويحافظ عليه بعناية، ونزلنا المكتبة، وهذه الفتاة كانت المرحومة أماني ناشد مذيعة التلفزيون، وكان صوت عبد الوهاب يوسف وموسيقى اللغة العربية الفصحى يرنان في أذني، فضاع حلمي وسط الدواليب الصاج فترة من الزمن، وأماني التحقت بالتلفزيون عام 1960م، وأنا تقدمت في نفس العام لاختبار المذيعين، ثم التحقت بالتجنيد، وبدأت العمل عام 1961م.





وفي الحقيقة استفدت من فترة عملي في المكتبة، وأنقذت الأستوديو من مشكلات كبرى كادت أن تقع، فمعرفتي بالمكتبة كانت تمكني من العثور على الأشياء بسهولة وإنقاذ العديد من المواقف، وفي عام 1967م، حدثت مشكلة ضخمة جدًا ومعرفتي بالمكتبة غيرت خريطة الإذاعة على الهواء.





* ذكرياتك عن أول مرة تقول فيها الجملة الشهيرة " هنا القاهرة"؟





- في الماضي كان المذيع يجلس بجوار الحائط، ولا يقرب من الميكرفون، بينما يكتفي بمتابعة النجوم الكبار للتعلم والاستفادة، وهذه الفترة قد تصل إلى 6 أشهر، حتى تعلم الحركة في الأستوديو بدون صوت، ويلتقطوا أسرار المدرسة وطريقة الأداء من الزملاء الأقدم، وكان المعهد ينظم دورات عامة، وبعد فترة الاختبار كان يسمح لنا بإجراء تجارب، ويستمر الأمر قرابة 6 أشهر أو عام حتى يسمح للمذيع بتقديم أغنية، وحتى فترة معينة ثم يقرأ مواجيز، وهنا القاهرة في الإذاعة ليست كما يتصور البعض إنها مكونة من كلمتين، ولكن لها قواعد ومعايير، فاللغة المكتوبة غير اللغة المنطوقة، وهنا القاهرة تعني ما تمثله القاهرة بكل ما تحتويه من تاريخ وثقافة وحضارة وفن، هي القوة الجبارة وهي القوة الناعمة، حتى اسمها القاهرة التي تقهر الأعداء، فكلمة هنا القاهرة مكونة من ثلاثة مقاطع وليس كلمتين، واللغة المنطوقة لها قواعدها، فالصوت له إيقاعات أخرى، فاللغة نشأت لتُسمع ثم تُحرك الأسماع في الذهن.





فبعد العام والنصف سمح لنا بقراءة نشرة الأخبار، وكنا في شهر رمضان، وكانت الإذاعة تغلق وتفتح في الساعة السابعة، والنشرة تكون في الثامنة، وحدد لنا موعد، وفي هذا اليوم استيقظت من نومي في السابعة مساءً وبيني وبين مقر الإذاعة في الشريفين مشوار، فأخذت ملابسي ونزلت مسرعًا وركبت الأتوبيس ثم ركضت من ميدان التحرير حتى مبنى الإذاعة، ودخلت والساعة تدق تمام الثامنة، ولحقت تقديم النشرة مع صلاح حجازي، وكانت تقرأ من فردين، وحتى عام 1967م تقريبًا كان يقدم النشرة مذيعان، والتقيت بعظماء المذيعين في تلك الحقبة، حيث كان يقرأ المذيع الجديد مع مذيع قديم.





وتعلمت على يد الكبار مثل أحمد فراج أشياء كثيرة جدًا منها الإعداد الجيد، وجلال معوض كان صاحب صوت شامخ، وتعلمت منه الكثير، وفي الأستوديو كانت هناك روح الفكاهة والمرح ..فعلى سبيل المثال الغالبية العظمي لا تعرف فاروق شوشة سوى الشاعر وأمين مجمع اللغة العربية، ولا أحد يعلم إنه شخصية مرحة وفكهة، وله قدرة على الحكي وبث جو مليء بالبهجة والسرور،ويكفي ذكرياتي معه أثناء تسجيل النشرة، حيث كان أحيانًا يخرج من المذيع لفظ صوتي غير سليم مما يُثير الضحك.





* وماذا عن استقالتك من الإذاعة المصرية عام 1967م؟





- عندما حدثت نكسة 67م كيف كان الأداء في الراديو؟، عام 1952م تغير الأداء في الراديو عن فترة الأربعينيات التي تربيت عليها، ففي 53م غيرت الثورة من طريقة الحياة في الدولة المصرية وكذلك الراديو، وبدأ ما يسمى بعصر الأداء القوي الذي بدأه الإذاعى الكبير جلال معوض، وبدأ ذلك عندما عهد إليه إذاعة بيان تنازل الملك فاروق عن العرش، وهو أستطاع أن يجسد الثورة المصرية، فمنذ 26 يوليو 52م بدأ جلال معوض يغرد فنًا جديدًا لم يكن موجودًا في الراديو المصري، أنا اسميه فن فيه شموخ وقوة، وبعيد عن الأداء المسرحي الذي كان موجودا في الأربعينيات، والذي كان يغلب عليه الأداء الرومانسي.





بينما بدأ معوض هذا العصر بالأداء الواقعي حيث استطاع إن ينقل برنين الصوت، وبقوة المقاطع، والأداء القوي، للشارع المصري، إن الملك الذي كان تنحني له الهامات طرد من مصر، وكانت هذه بداية لون إذاعي جديد، وبدأ فن جديد، وأحمد سعيد أخذ هذا الفن وطوره، حتى إن الوطن العربي بات يطلق على الإذاعة صندوق أحمد سعيد، فأحمد سعيد قام بثورة في الوطن العربي وكأنه ملاكم من الوزن الثقيل يوجه اللكمات للخصم، وفي عام 1967م ونحن في قمة هذا الصعود والقوة وننادي الشعوب بنيل حريتها، نتعرض لهذه الخسارة الفادحة، التي جعلتي أتألم ألم شديد جدًا، فنحن كنا نقلدهم ونتحدث بطريقتهم وكنا في معارك دائمة، وفجأة أصبح اليهود في خط القناة، انتهت كل الأحلام: القومية العربية، التحرر العربي، التحرر الأفريقي، انتهى أمل الشعوب التي تحارب الاستعمار كنت لحظة صعبة علينا جميعاً.





* ماذا فعلت بعد النكسة؟





-قلت لو إنني كنت أربي أطفال في عمر السادسة، لكان أصبح عمرهم الآن 16 عامًا، كنت أغذيهم بمعلومات حقيقية وليست شعارات، فحرب 67م أثبتت إن كل ما قيل كان مجرد شعارات، ولم يثبت شيئاً منها على أرض الواقع.





* هل يُلام أحمد سعيد على بيانه المخالف للحقيقة خلال النكسة؟





- أحمد سعيد ليس له ذنب في هذا، وكنا نجلس في أستوديو بماسبيرو، وكانت انضمت صوت العرب مع البرنامج العام، وأصبحتا إذاعة واحدة، وأحمد سعيد هو الذي يقود هذه المجموعة، وكان موجود في الأستوديو هاتف ماجنيتو غير متصل بالسنترال، خط مباشر بين الدور التاسع مكتب الوزير والأستوديو، وأحمد سعيد يتلقى البيانات ويعطيها لنا ونحن نقدمها، لم يكن فينا أحد هناك، ولم نرى الحرب، ولم نصيغ البيانات، وأحمد سعيد حتى يوم 10 مساءً وهو جالس في الأستوديو يوزع المهام، وهو الذي طلب مني الذهاب إلى زكريا محي الدين والتسجيل معه في مبنى القيادة المشتركة الموجود في أول طريق السويس، واتصلت به وأخبرته إن زكريا محي الدين مؤسس جهاز المخابرات العامة ورئيس وزراء مصر الأسبق يرفض التسجيل ويرغب في الإذاعة على الهواء، فقال لي إن سيارة الإذاعة الخارجية موجودة في منزل الرئيس، وهو في الناحية الأخرى من شارع العروبة، وستأتي إليك فورًا، فهو كان يخوض المعركة الإعلامية ولم يكتب شيئًا، والمعلومات التي ذكرت لم يكتبها أحمد سعيد.





وفي عام 1968 وقف أحمد سعيد في مجلس الأمة، ليبرر هذا الكلام الذي قيل عنه، وطالب بالتحقيق في أسباب نكسة 67م، وكان أنور السادات هو رئيس مجلس الأمة في هذا الوقت، وكان الاتجاه وقف الحديث وعدم إثارة هذا الموضوع مرة أخرى، فهُجم أحمد سعيد بعنف في هذه الجلسة، وتحول من مجلس نواب إلى مجلس تحقيق وأسقطت عنه عضوية مجلس الأمة والاتحاد الاشتراكي ومن يومها أحمد سعيد لا يعمل.





* هل تقدمت باستقالتك بالفعل؟





- ذهبت إلى عبد الحميد الحديدي وكان رئيسًا للإذاعة، وفي رأسي فكرة الاستقالة، وكانت حالتي النفسية سيئة جدًا، في البداية قلت له إني أريد إجازة من العمل، فسألني عن السبب؟، فقلت له: سأبحث عن عمل غير الإذاعة، فقال لي: ماذا ستعمل؟، قلت له سأشتغل بالتدريس، وكان القانون يمنع الجمع بين وظيفتين في تلك الفترة، فقال لي أذهب وأفعل ما تريد، وبعدما تنتهي منه عُد للعمل، وبالفعل اشتغلت مدرس ثانوي في مدارس أمون، ومن تلامذتي من هم نجوم في المجتمع حاليًا.





* كيف كانت علاقتك بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر وأم كلثوم ومحمد عبد الوهاب؟





- هناك من كان قريبًا من هذه الشخصيات وغير حياته، وهناك من قرب منهم وكانت له رؤية، وأنا كان لي رؤية هي إننا نعمل مع ساسة وعظماء وفنانين، ولكن نحن مربوطين على سلم المرتبات وعلى الدرجة السادسة، بمعنى إن في نهاية الشهر لي مرتب وفقًا لجدول المرتبات ولي أسرة، فلا أعيش حياة عبد الوهاب أو أم كلثوم ولا عبد الحليم، وكان دائمًا نصب عيني إني لي راتب معين أعيش منه، وكانت العلاوة كل عامين 50 قرشا، وكان وقتها كيلو اللحمة بــ 36 قرشا، وكان الراتب يكفي بالعافية ظروف المعيشة، فكنت حريص إنني عندما اشتغل مع أهل الفن أكون فنان، وبعد الانتهاء أعود موظف كما كنت، اركب الأتوبيس، الأمور لم تختلط عندي أبدًا، ومازلت.





* ذكرياتك عن يوم وفاة الرئيس الراحل عبد الناصر؟





- كان للرئيس جمال عبد الناصر مكانة خاصة في قلوب المصريين، حتى عام 1967م، وبعد أسبوعين من 1967م كنت أقدم إذاعة خارجية من المطار لمراسم استقبال الرئيس عبد الناصر لـ جوزيف تيتو، ورأيت من عبد الناصر وجه لم أراه من قبل، فعبد الناصر كان دائمًا ممتلئ وكان له عينان مفتوحة وحولها لون من ألوان السمراء، وكان له أسلوب مميز في الخطابة، وكان له قدرة على الارتجال سحرة حتى ساسة العرب، وكانوا يسمعون خطابات عبد الناصر ليتعلموا منه الإلقاء والارتجال.





وجدت بشرة عبد الناصر شديدة السواد، وظهره منحني، ويبدو عليه ثقل الهزيمة، فهو هُزم كما هزمنا، فهم خذلوه ، بس في النهاية هو القائد، وهو المسؤول الأول والأخيرعن الهزيمة وأنا كنت انصرفت عنه عاطفيًا.





* ذكرياتك عن يوم رحيل عبد الناصر؟





- كنت في يوم جنازة عبد الناصر بنقطة إذاعة خارجية فوق صيدلية الإسعاف، وكنت أتابع الإذاعات الأخرى، وكان الشارع ممتلئ والرؤية محجوبة، فقلت للمحيطين بي أول ما ترى مقدمة الجنازة قول لمن حولك يقرأ الفاتحة، وكانت هذه حيلة حتى أستطيع التحدث في ميكرفون الإذاعة، وجاءت الجنازة مسرعة، وكان الجنود يتصدوا للذين يرغبون في أخذ جثمان عبد الناصر لإقامة الجنازة الشعبية، وفي ثواني كانت المشهد انتهى واستمر الموكب في طريقه لكوبري القبة، وكان داخلي مشاعر مختلطة من مشاهد النكسة وحرب الاستنزاف، وللعلم إن حرب الاستنزاف أعادت التوازن إلى حد ما في نفوس المصريين، خصوصًا تدمير "المدمرة إيلات" وعبور بعض الجنود والعودة بأسرى من الإسرائيليين، وبعد وفاة ناصر دخلت الدولة في أزمة البحث عن بديل يشبه عبد الناصر، ولم يكن أحد يصدق أن يكون هناك خليفة لناصر.





وبعد انتخاب الرئيس السادات، والسخرية من الذين قالوا نعم والذين قالوا نعمين، كما كان يتردد، قال السادات خطاب التنصيب في مجلس الوزراء والذي كان مقره أمام قصر العيني، وكنت أنا المكلف بتغطية خطاب التنصيب، وكنا في انتظار وصول الرئيس، المنتخب محمد أنور السادات، وتم إعداد بدروم مجلس الوزراء ليكون المكان الذي يذاع منه الخطاب، ونحن على السلم في انتظار وصوله سمعت كيف ينظر الحرس القديم للرئيس الجديد، فالمفردات التي كان يستخدمها الحرس عن عبد الناصر، كانت مختلفة تمامًا عن التي تستخدم في الحديث عن السادات، وجاء السادات ودخل إلى المكتب وبدأ الخطاب، ولكن أجهزة الاتحاد الاشتراكي والإعلام المضاد كانوا يتصيدون له الأخطاء ويروجون عنه الأكاذيب، حتى إنهم ألفوا سخرية من قالوا نعم ومن قالوا نعمين.





- الشاهد في الأمر هو كيف كان ينظر الإعلام الذي كان يتعامل مع عبد الناصر مع هذا القادم الجديد، فبعد انتهاء السادات من الخطاب تقدم كبير المصورين إلى الرئيس السادات وقال له: إننا لم نتمكن من تصويرك خلال الخطاب بسبب الأضواء العالية، وطلب منه تحريك شفايفه وكأنه يتحدث حتى يتم تصويره، فتخيل رئيس جمهورية يلتقط له صورة مزيفة، يجرؤ إنه يطلب من الرئيس بأن يمثل، ونظر السادات مبتسمًا نحو المصور، وبدأ في تحريك شفايفه، ومن هذا الموقف تعلم كيف كان السادات رجل صبور، وتحمل كثيرًا حتى يصنع نصرًا نعيش عليه حتى الآن.





* عانى الرئيس السادات من مراكز القوى عقب توليه الرئاسة.. ذكرياتك عن هذه الفترة؟





- في البداية يجب أن أقول إنه في رائي أن الحقبة الناصرية انتهت عام 1967م،وليست عام 1970م بوفاته، وبعد الإنتخابات أصبح السادات رئيسًا للجمهورية، ولكن الاتحاد الاشتراكي عمل ضده وحاك مؤامرات كبيرة داخلية ضده، وهو ذكر هذه الحكاية في الكثير من أحاديثه، حتى تم ترتيب انقلاب 15 مايو 1971م، وهو لم يكن يوم 15 بل كان يوم 13 مايو، حيث قامت مجموعة من الاتحاد الاشتراكي باتخاذ الإذاعة والتلفزيون كمسرح عمليات، كانوا يقدمون تمثيلية إذاعية في صوت العرب باسم "مغامرات نيكسيلوس" وهي قصة تحكي عن حاكم مجنون قام بذبح وقتل وزراءه والمعاونين له، حتى خرج الشعب ضده وقتله، وأذيعت هذه التمثيلية في نفس اليوم، والغريب إن أمر إذاعة الشرائط رفض رئيس الإذاعة التوقيع عليها، وهرب من مكتبه لعدم التوقيع على بث الشرائط، ثم باتت تُذاع الاستقالات فكل 5 دقائق تُذاع استقالة، وكان الهدف تعرية الرئيس السادات وإحراجه سياسيًا.





وكنت أنا الذي يُذيع هذه الاستقالات، ويجب أن تعلم إنني لا أكتب هذه الإستقالات ولكني أقرأ الورقة التي أتسلمها من رئيس قسم الأخبار، فنحن كمذيعين لا نقرأ إلا كلام رسمي مُقدم لنا من قسم الأخبار، وكانت هذه الاستقالات في الفترة ما بين 3.30 وحتى 8.30، وبعد انتهاء وقت إذاعتي شعرت إننا مقبلين على كارثة، اصطحبت صديقي يحيى حيدر مذيع النشرة الإنجليزي في النشرة الأوروبية، وجلسنا على مقهى نشكي همنا من الفترة المقبلة عليها الدولة، وللعلم لم يكن الاتحاد الاشتراكي محبوب شعبيًا، كما يتصور البعض بسبب أغنية عبد الحليم حافظ التي قال فيها: "آديك أهه خدت العضوية، وصبحت في اللجنة الأساسية، أبو زيد زمانك وحصانك، في الكلمة و الخدمة الوطنية"، فلم يكن هناك لا لسان ولا حصان ولا خدمة وطنية والكل كان يبحث عن مصلحته، وعدت لمنزلي حوالى الساعة 11 مساءً، وبدأت تتوالى الأخبار بالقبض على فلان وفلان، وفي يوم 19 مايو كان تم القبض عليهم جميعًا.





- كان هذا التصرف غباء منهم لأنهم تركوا السلطة وأصبحوا مواطنين عاديين، مما سهل عملية القبض عليهم، وتم محاكمتهم بعد التحقيقات التي تمت في الحكومة الاتحادية، التابعة للرئاسة، وكان المحامي العام يجلس هناك، وقام باستدعائي للإدلاء بالشهادة عما حدث، وبعد الانتهاء دونت شهادتي وكان أهم الأسئلة التي قدمت لي: هل جلال معوض سب رئيس الجمهورية؟وأنا قلت لا لم يحدث هذا، وكان البعض أشاع إنه سب شخص الرئيس وسخر منه، وهذه أقوالي في التحقيقات، ومن يُريد التأكد فأقوالي مثبتة رسميًا، وكل ما قيل بانني كنت سبب رحيل جلال معوض عن الإذاعة فهذا حديث أفك وغير حقيقي، وأنا أحبه وأحترمه، وينبغي أن يرد له ولأحمد سعيد شرفهم مرة أخرى، ولا يصح للبلد أن تنكر فضل أولادها، فهؤلاء هم تاريخ الإذاعة المصرية، فهم طوروا أداء الإذاعة المصرية، وعندي الكثير من الأدلة.





وفي شهر 12 عام 1971م، عُقدت المحكمة في قصر الاتحادية وكنت شاهد في هذه القضية، وسُألت عن ما حدث هذا اليوم في الإذاعة، وقلت ما حدث دون الخشية من أحد، وقد كتبت ما قلته في هذه الشهادة بعد الانتهاء منها، وأنا قلت الحقيقة لوجه الله، ومنذ هذه اللحظة يعادون رجال الاتحاد الاشتراكي صالح مهران عداءً سافرًا، ويفترون علياافتراءً لا يقبله إنسان، وهاتوا المحاضر الرسمية وتأكدوا من نص أقوالي، وبطلوا إفتراء وكذب.





* وماذا عن نصر أكتوبرواستشهاد الرئيس السادات فى ذكرى نصره؟





- في الحقيقة إن السادات قوبل بعداء شديد في 71م، وحتى عام 73م، ومر هذا الرجل بثلاث سنوات يشيب لها الولدان، إشاعات وسخرية، وحاول كثيرًا أن يثقف الناس، وهو اجتهد وعمل وبالرغم من ذلك فرجال الاتحاد الاشتراكي حاولوا تشويه نصر أكتوبر والنيل من الجيش، وعملوا ضد الإرادة المصرية، وأنا شاهد عيان على المجهودات الرائعة التي قامت بها القوات المسلحة المصرية، وذلك لإن كل الأفلام التسجيلية التي صورت وصدرت وأُذيعت عن حرب 73م ساهمت فيها عن قرب، وقمت بعملها وتنفيذها مع كمال أبو العلا، في إدارة الشؤون المعنوية،حيث كانت تأتي لنا الأفلام المصورة من أرض المعركة ويتم منتجتها وأكتب لها الكلام ونسجلها وتُذاع، وهذه الأفلام ما زالت موجودة كاملة في أرشيف الإذاعة وكذلك الشؤون المعنوية، فحرب أكتوبر عمل بطولي بكل الأشكال، وعاد المهجرون إلى بيوتهم وقال السادات في شهر 4 عام 1974م: لقد أن الأوان أن يعود أهل القناة إلى منازلهم، هؤلاء الأسر التي كانت تنام في استادات الملاعب وبين الأسرة والأسرة باطنية، عادوا لمنازلهم وحياتهم بالطبيعية بفضل السادات الله يرحمه.





* هل ظُلمت خلال فترة عمله كمذيع بالتلفزيون المصري؟





- يحسن بالمرء أن يتبنى رؤية تساعده على التوازن النفسي في مواجهة الهجمات التي يتعرض لها، من المعروف أن هناك ظاهرة تسمى تحاقد الأقران المعروف بالبلدي "ولاد الكار" فلا تأخذ كلامهم كحقائق مسلمه حتى ولو أصابك ضرر، ولكن أفهمها على أنها لون من ألوان الغيرة والحسد والضعف البشري، ستجد أن الناجح عندما يصعد يقوم الفاشلون بجذبه للأسفل لتفشيله، وأنا استطعت بفضل الله في الكثير من الأحيان من مناسبات وبرامج أن أؤدي واجبي سواء أمام ميكرفون الإذاعة أو أمام الكاميرات.





والحمد لله أخذت حقي جيدًا من كل الفرص التي أُتيحت لي، وقد قدمت مجموعة من البرامج أتلقى عليها تعقيبات حتى الآن ممن عاشوها كبرنامج "وجهًا لوجه" وكيف استطاع أن يحل مشاكل المواطنين.





- وهناك برنامج "مدينة على ضفاف النيل" والذي كان هدفه بعد حرب 73م أن يرى الناس من هو الإنسان الذي حقق النصر.، فذهبت إليه في أماكن معيشته في جميع قرى مصر وهو في المصنع، في الصحراء، في الحقل، في بيته، لأقدم للناس داخليًا وخارجيًا من صنعوا النصر، هذا البرنامج مُسح بالكامل لم يبقى من 52 حلقة إلا التتر فقط.





* سبب حزنك العميق من ماسبيرو؟





- بعد فترة الانهيار يتم حاليًا القيام بشيء جيد داخل ماسبيرو، وهناك أسباب عديدة أدت إلى انهياره سواء بسبب العديد الكبير الضخم في العاملين به، أو تغير الإعلام، فتاريخ العمل الإعلامي الذي تربينا عليه هو الإعلام الكلاسيكي، والآن يوجد إعلام معاصر، وهناك إعلام ما بعد المعاصر، والذي اسميه قعدة المصاطب أو التلفزيون الجاهز، وهناك السوشيال ميديا والذي يُعد مستقبل الإعلام في العالم، مما يجعل الإعلام الكلاسيكي والمعاصر يتبنيان السوشيال ميديا، لأنه لم يعد الآن المتلقي مجبر على فتح الراديو في وقت معين لسماع الأخبار، أو فتح التلفزيون لمشاهدة الحوار، فوقت ما أريد أشاهد وأسمع ما أريد يأتى إلينا جهاز عبر النت .





* في إجابات سريعة القنوات الخاصة وشراء المساحات للبرامج؟





- هذه مشكلة تأثير الإعلان على الإعلام، وهي مشكلة تحتاج إلى حل من المؤسسات الرسمية ومن العاملين في المجال، فالإعلان بات له السطوة الكبرى على التجارة والزراعة والموضة، وأصبح الإعلان هو سمة العصر، والأمر يحتاج إلى البحث عن آلية للتوفيق ما بين الإعلان والإعلام.





* في خلوتك مع النفس، ما بينك وبين الله ماذا تقول؟





- أنا أقول لله عز وجل: مائة واحدة لا تكفي، من طبع الإنسان الحساب ففي المائة الأولى يرحل الجميع، يا رب أعطي باقي البشر 950 عامًا مثلما أعطيت سيدنا نوح.





* العطاء في حياتك؟





- في رائي من يريد التقدم في حياته يُعطي، ولو تُريد السعة في الرزق أُعطي، احذر من أن تحسبها بالورقة والقلم.





* الوطن، ماذا يمثل لك؟





- الوطن، هو بيتك، فبدونه تكون لا شيء، وهذا البيت له متطلبات إن لم تكن موجودة؛ فلن تستطيع العيش، فيجب علينا العمل من أجل الحفاظ على بيتنا الكبير.





* رسالة توجهها لليائسين من الأوضاع الاقتصادية والباحثين عن السفر؟





- مصر في وقت قريب جدًا ستكون دولة عظيمة جدًا، وسوف ترون أخبار جميلة فنحن حاليًا في طور البناء وزراعة الأرض ، وإن شاء الله بكرة أفضل ونحصد ما زرعناه.







