فيديو ..لأول مرة .." التاء المربوطة"! تقود مستقبل اتحادات جامعية

انتصارجديد للمراة المصرية حيث نجحت القوى الناعمة لأول مرة فى بسط سيطرتها على اتحادات طلابية و تقلدت(6) طالبات رئاسة الاتحاد لجامعات (القاهرة – حلوان – قناة السويس - دمياط - الاقصر - السويس ) وسط منافسات ساخنة ونزيهة بين ٢٤٨٦٤ مرشحا على مستوى الجامعات .

فرحانة وخائفة

وفى حوار خاص لموقع أخبار مصر مع دارين محمد خليل أول رئيس لاتحاد طلاب جامعة القاهرة ،عبرت عن مشاعرها لحظة اعلان النتيجة ،فقالت : طبعا مبسوطة جدا ومشاعرى اختلطت بين الفرحة بالخوف .. كنت فرحانة جدا انى قدرت أصل لهذا المنصب وسط شكوك فى امكانية تقلد فتاة له وكنت خايفة لأن على عاتقى مسؤولية كبيرة لرعاية شؤون طلاب كل كليات الجامعة .



وبسؤالها : ما خططك خلال فترة رئاسة الاتحاد ؟



قالت دارين : أسعى بالتعاون مع مجلس اتحاد الطلاب لتوفير المزيد من الخدمات والامكانيات وتقديم أفكار ومبادرات جديدة لتطوير الجامعة وتنمية المجتمع .



ماذا تقصدين بالافكار والخدمات الجديدة؟

من أبرز الخدمات الجديدة..تمكين المرأة واشراكها فى مختلف الأنشطة والفعاليات خاصة العلمية والرياضية و رعاية الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة حيث نجحنا باتحاد الطلاب السابق فى توفير كورسات مخفضة بنسبة ٣٠٪ لهم واتاحة خدمات مخصصة مناسبة وأيضا تكثيف الانشطة .

وسنتواصل معهم من خلال اتحادات الكليات ورعاية الشياب والسوشيال ميديا ونعرفهم بحقوقهم وكيف يدافعون عنها ؟ .

ما طلباتكم من قيادات الجامعة ؟



لا يوجد طلبات حالية من قيادات الجامعة الا دعم النشاط و الخدمات كالمعتاد من رئيس الجامعة حتى نضع خطة الاتحاد بعد أول اجتماع لمجلس الاتحاد عقب انتهاء امتحانات التيرم الاول .



كيف ستواجهين تحدى تقلد الفتاة للمنصب الجديد ؟



التحدى بدأ مع ترشحى لاتحاد طلاب كلية الاعلام وفوزى برئاسته، وهذه ليست أول سنة لي فى الاتحاد لأنى تدرجت بالاتحاد من أول سنة وكنت المتحدث الاعلامى للاتحاد العام الماضى وهذه ثالث سنة والحمد لله أصبحت رثيس اتحاد طلاب الاعلام ورئيس اتحاد الجامعة.

والآن .. التجربة خير برهان وما سيقدمه مجلس اتحاد الطلاب خلال هذا العام سيكون معيار نجاحى واستحقاقى للمجلس أم لا .



وليس صحيحا ان هناك مناصب حكرا على الرجال فقدت كسرت هذا الحاجز ..والمرأة بمصر أصبحت وزيرة وبالعالم تقلدت مناصب أعلى ونجحت .





هل لديك رسالة للطالبات ؟

دافعوا عن حقوقن ودعمونى وكملوا مشوارى ولا تتركوا اى مواقع قيادية حكرا على الرجال .

ما طلباتكم من قيادات الجامعة ؟

لا يوجد طلبات حالية من قيادات الجامعة الا دعم النشاط و الخدمات كالمعتاد من رئيس الجامعة حتى نضع خطة الاتحاد بعد أول اجتماع لمجلس الاتحاد عقب انتهاء امتحانات التيرم الاول .

عين المسك

ما معنى اسم دارين ؟

معنى اسمى هو اسم عين موجودة فى البحرين بيستخلصوا منها المسك .



من دعمك ؟

كثيرون دعمونى من اساتذتى وزملائى والقيت كلمة خلال مؤتمر اعلان النتيجة قدمت فيها الشكر للوزير التعليم العالى ولرئيس الجامعة .



ما طموحك المهنى ؟



اتمنى أكون مذيعة لأنى طالبة بقسم الاذاعة و التليفزيون .



نبذة عن الاسرة الكريمة ؟



انا اكبر اخواتى و عندى اخ ولد و اخت



خبرة سابقة





.وقالت الطالبة نرمين وائل سمير، أول رئيس اتحاد لطلاب جامعة حلوان، للموقع إنها كانت نائب رئيس الاتحاد السابق، واستفادت من خبرتها السابقة فى ادارة حملتها الانتخابية وكسب اكير عدد من الاصوات .

واضافت ان برنامجها يعتمد على استكمال خطط الاتحاد السابق بالجامعة من خلال الاهتمام بمختلف الأنشطة الطلابية .



وأشارت الى أهمية تضافر جهود اتحادات الطلاب بالكليات مع اتحاد الجامعة والتواصل مع بعض ومع الاساتذة والقيادات لحل المشاكل وتنظيم الفعاليات .

التجربة محك حقيقى





كما فازت مها محمد رمضان، الطالبة بكلية الصيدلة، بمنصب رئيس اتحاد طلاب جامعة قناة السويس، بفارق صوتين عن منافسها.و عن خطتها ؛ صرحت مها بان تثقيف وتنمية مهارات طلاب الجامعة على رأس أولوياتها مع زيادة أنشطة وفعاليات الجامعة محليا وعالميا .



ودعت الطلاب الى المشاركة في فعاليات الجامعة الثقافية والرياضية لبناء الفكر وصقل الشخصية والحفاظ على اللياقة البدنية للشباب .



وأضافت أنها شعرت بالتميز رغم أنه لافرق بين فوز طالب أو طالبة..فالمهم الشخصية المؤهلة للتعبير عن زملائها والتجربة هى المحك الحقيقي.

لقاءات دورية مع القيادات







وقدم وزيرالتعليم العالى التهنئة لجميع الطلاب الفائزين ودعاهم للاستفادة من الامكانيات التي تخصصها الدولة لدعم الأنشطة الطلابية بتوسيع مشاركتهم فيها، مشيرا إلى أن الاهتمام بالاتحادات الطلابية يعكس حرص الدولة على إتاحة الفرصة أمام الطلاب للمشاركة بوعي في بناء وطنهم، وتقديم نموذج للممارسة الديمقراطية وحرية الاختيار داخل الجامعات.



كما أكد الوزير أنه سيتم عقد لقاءات دورية مع أعضاء الاتحادات الطلابية بعد انتهاء الانتخابات وإعلان النتائج للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم، وتلبية طلباتهم.

ووجه الأعضاء الجدد بالحرص على تقديم دور فعال ومتميز من خلال التمثيل الجيد لجامعاتهم ولزملائهم الطلاب.



وينتظر الطلاب من نوابهم بالمجتمع الجامعى دورا فعالا ومتميزا من خلال التمثيل الجيد لجامعاتهم ولزملائهم وتوصيل صوتهم ودعمهم فى تنمية مهاراتهم وخدمة وطنهم

