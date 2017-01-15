أمل جديد.. لمرضى القلب





اسورة طبية ..لانقاذ المرضى من السكتة القلبية





"سوار طبى" لإنقاذ المرضى من السكتة القلبية التى تهدد 14,4 مليون فرد سنويا ؛ ابتكرته طالبتان جامعيتان من خلال مشروع بحثى مشترك ،هما فدوى الشنوانى طالبة بالفرقة الاولى بكلية طب أسنان جامعة المنصورة وهديل ادم طالبة بالسنة الأولى بكلية العلاج الطبيعى بجامعة الدلتا.





وحول أهمية هذا المشروع الذى فاز بميدالية برونزية بمعرض جنيف للاختراعات ومدى امكانية تطبيقه و دوره فى حماية مرضى القلب من الأزمات أجرى موقع اخبار مصر حوارا خاصا مع د. فدوى الشنوانى التى تحدثت عن بداية الفكرة وطموحاتها لتطويرها:





#متى بدأت الفكرة ؟





-بدأت فكرة الاسورة الطبية كمشروع بحث مشترك بمدرسة المتفوقين " سيستم اسكول " بالتعاون مع زميلتى هديل ادم ومازال العمل مستمر لتطبيقه.









#ما مكونات السوار الطبى ؟





-يتكون المشروع من جزءين: الجزء اليكتروني عبارة عن اسورة يقوم المريض بارتدائها كى تتابع الحالة الصحية للقلب عن طريق نوع خاص من السنسور و في حالة حدوث خلل يتم ارسال الاوامر الي الجزء الخاص بالحقن لانقاذ المريض.





-أما الجزء الثانى البيولوجي، فدوره أنه في حالة وجود أي خلل في وظيفة القلب يتم حقن المريض بنوعين من الادوية ، التي تكون مثبتة بالاسورة حيث يقومان بالعمل علي استقرار حالة القلب خلال 54 ثانية حتي يستطيع المريض البقاء علي قيد الحياة الي ان يتم اتخاذ الاجراءات الصحية لحالته.





#حدثينا عن أهمية السوار الطبى وكيف جاءت الفكرة ؟





-وفقا للاحصائيات ،يتعرض ما يقارب 14,4 مليون فرد سنويا الي الوفاة بسبب أمراض القلب المختلفة خاصة "السكتة القلبية " و مع أن أكثر الحالات المذكورة تتركز في صفوف البالغين، إلا ان الاطفال يشكلون نسبة 24,0% من إجمالي هذا العدد .





- وتبرز أهمية سوار الانقاذ نظرا لمنظمة الصحة العالمية أوضحت مؤخرا أن 33% من اجمالي عدد حالات الوفاة بالسكتة القلبية قد يحدث بسبب تأخر الوقت حيث ان المريض يموت خلال دقيقتين لا أكثر، وقد يحدث هذا بكثرة خاصة في مصر حيث ان المريض يتوقف قلبه في وقت قصير مما أدي الي زيادة اعداد الوفاة سنويا بنسبة كبيرة.





# كيف ينقذ السوار مريض القلب ؟







- المشكلة الاساسية الآن تتركز في الوقت و ليس فقط في القلب ،فقد توصلنا إلى عمل سوارطبي يمكن أن يزيد من وقت المريض حتى يتم علاجه.. ويقدم سوارنا الطبي المفتاح لحل مشكلة تأخيرالوقت حيث انه ينقذ المريض خلال بضع ثوان ويحسن الحالة الصحية العامة لدي المريض عن طريق المتابعة المستمرة.





#بماذا شعرتى لحظة الفوز بالبرونزية ؟





-قبل اعلان النتيجة توترت انا وشريكتى وكانت لحظة الفوز جميلة جبر الله خاطرنا واثمر تعبنا وشعرنا أننا خدمنا البشرية وأتمنى أن الكل يعايش هذا الاحساس المبهج .









#هل حصلتما على براءة اختراع ؟





-قدمنا بمكتب براءات الاختراع بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوحيا ومازلنا ننتظر اعتمادها





#ما تكلفة المشروع ؟





-السوار لم يكلفنا كثيرا لانه نموذج أولى تحت التطوير .





#ما طموحك للمستقبل ؟





-طموحنا ان نتخذ خطوات لتطوير"الأسورة" حتى تظهر بالسوق وتستخدم فى المسشفيات لانقاذ المرضى فورا.







