الاريال الارضى "لامم افريقيا" بين بيزنس التجار وحيل المشاهدين

رئيسة الهندسة الاذاعية بماسبيرو :— بذلنا كل الجهد لتيسير متابعة المواطنين البطولة بمختلف انحاء الجمهورية .

محال و باعة الاريال الارضي :— البطولة تمثل باب رزق جديد اتفتح لنا للبيع .. وربنا يكثر من البطولات في بلدنا !

اراء المواطنين :-

** الاريال القديم موجود او نشتريه بسعر رخيص بس المهم تبقي الصورة حلوة !

** منقدرشي علي تمن الريسيفر لان مصاريف العيال اهم !

** طلعت علي سطح الجيران لقيت كذا اريال قديم خدت واحد نفضته وركبته وشغال زي الفل !

** هتفرج على المباريات المهمة للمنتخب ع القهوة لان الفرجة لها طعم تاني وسط الناس .

استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي تنطلق على ارض الملاعب المصرية في الفترة من 21 يونيه وحتى 19 يوليو المقبل اجرى موقعنا egynews.net لقاءات مع عدد من المواطنين والتجار لرصد كيفية متابعتهم للمباربات واسعار الاريال الارضى لاستقبال البث و ايضا مع رئيس قطاع الهندسة الاذعية بماسبيرو للوقوف على الاجراءات والاستعدادات التي تم اتخاذها وتنفيذها لوصول بث الارسال الارضي للمشاهدين في مختلف المحافظات.



بداية .. التقينا ببعض المواطنين لسؤالهم حول كيفية متابعتهم لبطولة امم افريقيا و مباريات المنتخب المصري وجاءت الاراء مختلفة واتسمت بالفرحة لاستقبال هذه البطولة علي ارض مصر وايضا كانت هناك بعض التعليقات الطريفة لعدد منهم لان الشعب المصري من اكثر شعوب العالم التي تتسم بخفة دم وروح الدعابة العالية.

علي سطح الجيران

وعبر توفيق علي حسين من منطقة حلوان عن فرحته بان مصر تستقبل بطولة كبيرة وعددا كبيرا من منتخبات الدول الافريقية و قال انه بذل مجهودا بسيطا في البحث عن اريال ارضي ولم يجده ؛ فبحث علي سطح الجيران و فعلا وجد اريال بحالة جيدة وعليه "شوية تراب" .. نفضه و ركبه علي التلفزيون فاشتغل "زي الفل" .

وقال حسين عبد الواحد من منطقة منشية البكري : " لسه مشترتش اريال لاني مش فاكر القديم راح فين من سنين مستعملتوش لكن اكيد هشتري بس يارب يكون سعره معقول .

اريال بـ 50 جنيها

اما الحاج سالم عبد التواب من منطقة السبتية ؛ فيقول :- رحت اشتريت اريال من محل الكهربائي اللي في شارعنا وفاصلت معاه وخدته ب 50 جنيه و ركبته والصورة طلعت حلوة وجاب ارسال قناة تايم سبورت الجديدة بسهولة اثناء التركيب .. انا فرحان عشان الولاد هيتابعوا البطولة وبلدنا هتلعب وان شاء الله نحقق الحلم ونحصل علي الكاس عشان احنا ادها و نفسنا نفرح ..ومصر فيها لعيبة متميزين .

اريال قديم

وقال محمود فتح الله من منطقة سراي القبة : انا مكنتش عارف ان ممكن الاريال الارضي القديم بتاعنا ممكن يجب ارسال القناة بتاعة البطولة وشايل هم مصاريف الريسيفر لكن زمايلي في الشغل بلغوني ان سهل اركب الاريال الارضي بتاع زمان وفعلا عملت بكلامهم و دورت على الاريال وركبته علي التلفزيون وجاب صورة معقولة و حمدت ربنا ساعتها عشان الميزانية مش حمل مصاريف شراء ريسيفر و لو منفعشي كنت هضطر اشتريه عشان الولاد يتفرجوا و يفرحوا !

رواج حركة البيع

ثم التقينا بعدد من الباعة .. سواء من الباعة الجائلين بمنطقة وسط البلد او بمحال الكهرباء المتخصصة في بيع تجهيزات التلفزيونات والاجهزة الكهربائية و بسؤالهم عن البطولة و اسعار بيع الاريال الارضي اجمعوا علي فرحتهم برواج حركة البيع حاليا وان هذه البطولة تمثل باب رزق جديد اتفتح لهم .. وتمنوا ان ربنا يكثر من البطولات في بلدنا !

ايضا اكدوا ان سعر الاريال بيختلف من نوع لاخر والسعر بيبدأ من 20 جنيها وصولا الي 150 جنيها للاريال العادي لاستقبال قناة تايم سبورت بالبث الارضي .. بينما هناك اجهزة استقبال وريسفيرات تبدأ اسعارها من 350 جنيه و تصل الي 1000 جنيه .

فرق لصيانة مراكز الإرسال

وفى لقاء خاص مع المهندسة ميرفت محمد حسن "رئيس قطاع الهندسة الاذعية بماسبيرو" صرحت للموقع بأنه تم منذ اسابيع انتشار فرق عمل من إدارتي الهوائيات ومشروعات المباني التابعة لقطاع الهندسة الإذاعية بالهيئة الوطنية للاعلام في محافظات الجمهورية المختلفة لصيانة مراكز الإرسال قبل انطلاق بطولة امم أفريقيا رسميا وتأتي تلك الخطوة تنفيذا لتكليفات الاعلامى حسين زين " رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بسرعة إنهاء أعمال الصيانة في ابراج الإرسال بالمحافظات ومواجهة أي أعطال في الهوائيات وترميم المباني وتقوية محطات الإرسال الجديدة التي تم شراؤها وتركيبها في مراكز الإرسال بما يضمن قوة البث الأرضي والذي سيجري استغلاله خلال بطولة أمم أفريقيا .

وبسؤالها .. ماذا عن دعم مراكز الارسال وتقوية البث في المحافظات المختلفة ؟

اجابت ميرفت حسن بانه بالفعل تم تركيب "12" اجهزة ضغط رقمي بمراكز الارسال التالية :راس سدر – شرم الشيخ – دهب – نويبع – دمياط – السويس – بورسعيد – العلمين – مرسي مطروح – السلوم – المحلة – الزقازيق .

** ايضا تم تركيب عدد "10" محطات رقمية بمراكز الارسال التالية :— طنطا – الزقازيق – دمياط – النخيلة – بني سويف – المنيا – سوهاج الاقصر .

و تم تشغيل الباقة الاولي والتي تضم قناة نايل سبورت الجديدة علي 14 مركز ارسال في مختلف المحافظات بتقنية. Hd

** كما تم تركيب وتجهيز جميع مراكز الارسال من جميع النواحي " كهرباء – تكييف – مباني – صواري وابراج هوائيات " بالاضافة الي انه تم تقوية الارسال بجميع المحافظات بشمال وجنوب جمهورية مصر العربية

و تم توصيل عدد "2" خط فيبر Hd من ماسبيرو الي مدينة الانتاج الاعلامي س 4.4لتوصيل مباريات بطولة كأس الامم الافريقية والعودة و تم اجراء العديد من التجارب للوصول الي الحيز الامثل الذي يتم البث عليه سواء فضائي او ارضي و بدء البث الارضي بنظام hd – dvbt2 لقناة تايم سبورت .

و تم توصيل عدد " 2" خط فيبر hd عبر الفيبر للباقة والتي تضم كلا من " القناة الاولي – القناة الثانية – الاخبار – النيل الرياضية – تايم سبورت " .

كما تم توصيل الباقة عبر الميكروييف ايضا ووصولها لمراكز الارسال و ذلك تيسيرا علي كل المواطنين لمتابعة البطولة بمختلف انحاء الجمهورية .



