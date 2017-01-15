مبتكر مصر الاول :طورنا اغشية لتحلية المياه محليا بتكلفة اقتصادية

محطة شمسية متنقلة لتحلية المباه ..ابتكرها فريق بحثى بقيادة د.حسام شوقى مؤسس مركز التميز المصرى لابحاث التحلية بعد رحلة علمية مثمرة استغرقت ربع قرن .

وفازعن مشروع تنفيذ المحطة الدكتور مصطفى حسين احد اعضاء فريق البحث وأخصائي كيميائي في مركز بحوث الصحراء بلقب "مبتكر مصر الاول " في مسابقة نظمتها أكاديمية البحث العلمي، خلال الموسم الثاني لبرنامج المسابقات التليفزيوني "القاهرة تبتكر" في 15 حلقة تنافسية علي شبكة قنوات النهاربناءً على رأي لجنة التحكيم وتصويت الجمهور.



ونال جائزة مالية قدرها 300 ألف جنيه ودرع "مبتكر مصر الأول" لعام 2019، بعد منافسة قوية بين 6 مبتكرين للحصول على اللقب.





موقع اخبار مصر القى الضوء فى حوار خاص مع "مبتكر مصر الاول" على مزايا هذه المحطة والى اى مدى يمكن استثمارها فى تحلية مياه البحر بتكلفة اقتصادية

وتوفير مباه شرب نقية وكواليس رحلة تنفيذها والطموحات المستقبلية :

*بداية.. كيف تبلورت فكرة هذه المحطة ؟

-الفكرة جاءت في اطار الابتكارات الرامية الى حل مشكلات المياه التى تواجه العالم وتحقق التنمية المستدامة لكثير من البلدان.

-وتمثلت الفكرة فى تصميم وتنفيذ محطة تحلية متنقلة بالطاقة الشمسية تعمل بالتناضح العكسي، وتستخدم لتحلية المياه الجوفية ومياه البحر .

وتم تصنيع خط انتاج مصرى ل الايليمنت الواحد او الماكبنة المسؤولة عن التحلية RO element وتصنيع RO element 4*40محلياو تصنيع RO element 4*80 محليا.

ويمكن انتاج وحدات مماثلة تساعد على التنمية المستدامة فى جميع انحاء مصر.





#كم بلغت تكلفة المشروع ؟

-تكلفة الايليمنت الواحد او الماكبنة المسؤولة عن التحلية 64 دولار وسعره العالمى 256 دولار والمحطة مزودة بثلاث ماكبنات

#من دعم المشروع حتى خرج للنور ؟

-الداعم هو فريقى البحثى بقيادة الأستاذ الدكتور حسام شوقى مؤسس مركز التميز المصرى لابحاث التحلية والذى اتشرف بكونى احد اعضاء فريقه الذى عمل على مدار 25 سنة للوصول الى هذه النتيجة ونجحنا فى تصنيع خط انتاج محلى من البداية للنهاية.

وتم دعمنا ماديا من اكاديمية البحث العلمى عن طريق تمويل مشروع التحالف القومى للمياه بـ10 ملايين جنيه،. وتم التسويق للمشروع عبر عقد بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي بشأن نقل المعرفة الفنية المتولدة عن المبادرة البحثية لنقل نتائج البحوث والدراسات لمرحلة التصنيع والتسويق للطرح التجاري.

وتم عرض الابتكار الخاص بتصنيع اغشية التحلية محليا ضمن فعاليات معرض اطلاق طاقات المصريين امام فخامة رئيس الجمهورية.

# هل حصلت على براءة اختراع ؟

لم احصل على براءة اختراع حتى الآن لاننا لم نتقدم بعد بطلب اصلا لاكاديمية البحث العلمى .





# حدثنا عن خطوات تصميم و تنفيذ المشروع؟

تم تصميم نموذج أولي مصغر لمحطة تحلية تعمل بالطاقة الشمسية بدون بطاريات لتعظيم الإستفادة من الطاقة الشمسية، وتم تطوير نظام تتبع متطور لاتجاه الشمس، ووقع الاختيار على منطقة الشلاتين التابعة لمحافظة البحر الأحمر لتطبيق النموذج ، بجانب تصميم محطة التناضح العكسي لإنتاج ما يصل 21 متر مكعب/ يوم من مياه الشرب.

وتم تنفيذ المشروع على خطوتين، الأولى تتمثل في استخدام الطاقة الشمسية في تحلية مياه البحار المالحة والمياه الجوفية بـ"التناضح العكسي"، بهدف التغلب على مشكلة الطاقة، وتخفيض تكاليف التشغيل، وتحسين الاستدامة البيئية، والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، و الثانية هى التصنيع المحلي لأغشية التناضح العكسي بمقاسات 1.8 و4 و8 بوصة (RO element 1.8 &4&8 inch) والتي تمثل 20٪ من التكلفة الاستثمارية لمحطات التحلية وتمثل 25٪ من تكاليف التشغيل السنوية لمحطات التحلية.

هل يتم استخدام المحطة بالفعل و نقلها بين اكثر من محافظة للاستفادة بها ؟

-المحطة تعمل منذ 3 سنوات فى "شلاتين" ويمكن انتقالها بين جميع المحافظات.

ولأول مرة تتم زراعة صوب في شلاتين باستخدام المياه الفائضة من محطة التحلية.

#ما مميزات محطة معالجة المياه؟

-من اهم مميزات المحطة أنها متنقلة وتوفر مصدر مياه شرب آمن ومستقر للعديد من المناطق المعزولة في شلاتين، فضلاً عن استخدامها في الزراعة، و التنمية المستدامة بالمناطق النائية، وحل المشكلات التي تواجه مصر كنقص حصة الفرد من مياه نهر النيل ..فحصة الفرد من مياه الشرب تحت خط الفقر على مستوى العالم، بالإضافة إلى مشكلة سد النهضة الذي قد يؤثر على مصدر المياه.

#صف لنا شعورك لحظة فوزك بلقب مبتكر مصر الأول؟

-شعرت بالفرحة و الفخر، خاصة بعد تكريمي من وزيرى التعليم العالي والبحث العلمي، و التربية والتعليم الفني، و رئيس أكاديمية البحث العلمي تتويجا لجهود أعوام طويلة من البحث والدراسة بمساعدة فريق بحثي عمل في المشروع لمدة 25 عاما حيث قام الفريق بتنفيذ 15 مهمة لانجاز المشروع. وتضمنت المهام تقييم الموارد الشمسية متبوعًا بتغيير الحجم و التصميم التفصيلي لوحدة RO ونظام الطاقة الشمسية.

وقد تم التصميم والاشراف علي تصنيع جميع مكونات المحطة من خلال الفريق البحثي وتم تصنيع جميع المكونات الميكانيكية وكذلك الإلكترونية في الهيئة العربية للتصنيع.

# كبف تمت عملية التصنيع ؟

- تمت عملية التصنيع علي مرحلتين الاولي التصنيع المحلي لغشاء بمقاس ١.٨ * ١٢ بوصة من خلال خط انتاج تم استيراده من كوريا .

اما الخطوة الثانية فقد كانت من خلال التحالف القومي للمعرفة والتكنولوجيا في مجال تحلية المياه الممول من اكاديمية البحث العلمي والمكون من ٤ جامعات و٣ مصانع تابعة للإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع والشركة القابضة لمياه الشرب ومؤسسة مصر الخير بقيادة الفريق البحثي لمركز بحوث الصحراء حيث تمكنا خلال التحالف من تصميم وتصنيع خط انتاج الاغشية بمقاسات ٤ * ٤٠ بوصة و ٨ * ٤٠ بوصة محليا ..

وقد تمكن الفريق البحثي لمركز بحوث الصحراء من تملك المعرفة للعمل علي تلك الماكينات وكذلك تصنيع الاغشية بالمقاسات المطلوبة.

كذلك تمت دراسة جميع العوامل من الناحية الفنية والهندسية والاقتصادية حيث قمنا بتصنيع الغشاء بمراحله الثلاثة المختلفة

وقد حصلنا على نتائج بعدة تجارب ومحاولات عديدة وهى نسبة حجز الاملاح 95.4% و كمية المياه المحلاة 6 متر مكعب فى يوم.

#ماذا عن نتيجة دراسة الجدوى؟

-اثبتت دراسة الجدوى القيمة المضافة للابتكار لانه يوفر المياه الصالحة للشرب والزراعة والصناعة و يساعد فى التنمية المستدامة بالمناطق النائية ويسهم فى حل المشكلة التى تواجهها مصر وهى نقص حصة الفرد من مياه نهر النيل.

كما يساهم التصنيع المحلي للاغشية في توفير العملة الصعبة الخاصة باستيراد قطع الغيار المطلوبة لمحطات التحلية والتي تقوم الدولة بتنفيذها والمتوقع ان تصل سعاتها الي حوالى مليون متر مكعب يوم العام القادم ٢٠٢٠ تحتوي علي اكثر من ٩١ الف غشاء بمتوسط سعر ٦٠٠ دولار للغشاء الواحد الخاص بتحلية مياه البحر. .



#ما طموحكم العلمى القادم ؟

-أتمنى زيادة كفاءة المشروع، وتعميمه على مستوى محافظات مصر، وتحويله من منتج صناعي لمنتج تجاري بمصر وافريقيا وببعه لدول العالم .

#ما نصيحتكم لشباب العلماء؟

-نصيحتى للشباب الاجتهاد والصبر حتى الوصول الى هدفهم.

**ومازالت فى جعبة مبدعى مصر كثير من الابتكارات التى تخدم المجتمع وتدفع مسيرة التنمية .







