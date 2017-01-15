"اخبار مصر" يحاور شباب يشارك فى نجاح العرس الافريقى

فرق من الشباب الواعد تشارك بحب وحماس خلف الاضواء فى تنظيم ومتابعة الملاعب والفعاليات واستقبال الضيوف ببطولة كاس الامم الافريقية بشكل حضارى مشرف.



هؤلاء الشباب بادروا بالمشاركة فى صناعة وانجاح هذا العرس الافريقى وتم اختيارهم بعناية بعد مقابلات واختبارات شخصية من قبل وزارة ابشباب والرياضة والشركات المنظمة وتم تاهيلهم من خلال تدريبات وبروفات مكثفة على فن الضيافة واسلوب التفتيش والمتابعة ومهارة التواصل والنظام والعمل بروح الفريق .

موفع اخبار مصر التقى نماذج من فرق الشباب المتنقلة مثل "خلية النحل" حول وداخل الملاعب لالقاء الضوء على تجربتهم ليكون قدوة لغيرهم ومعرفة كيف اشتركوا فى التنظيم ؟ ودورهم و ساعات عملهم يوميا ؟ وماذا يتعلمون من المشاركة اوالتطوع ؟ وما اهم ملاحظاتهم للنطوير؟

اصغر مراقب عمليات

البداية بلقاء مع اية طارق "20 سنة" طالبة بالفرقة الثانية بكلية الاداب جامعة حلوان وملقبة باصغر مراقب عمليات في ملاعب بطولة امم افريقيا.. كانت تتحرك بنشاط في ارض الملعب بستاد السلام وتنتقل من ستاد لاخر عبر ايام البطولة.

وعن تجربتها ؛ قالت اية : بمجرد معرفتي بوجود فرصة للمشاركة فى هذا الحدث المهم من خلال عرض لاحدى الشركات ذهبت وقدمت طلب عمل ودخلت مقابلة شخصية والحمدلله اجتزتها نظراً لتوافر اللغة والخبرة ومقومات الشخصية المطلوبة .





واكملت : طبيعة دوري كمتابع من الشركة للملاعب والابواب انى اراقب ما يحدث واسجل الملاحظات والمشكلات في الشغل وارصد من يقوم بدوره ومن مقصر ، وابلغ الادارة المسئولة واتابع توفير طلبات فرق العمل والضيوف اولا باول .

ومواعيد العمل كل يوم واذا لم تكن هناك ماتشات نتدرب خلاله ونعمل بروفات لساعات طويلة على المهام القادمة .

وتابعت : "انا ومجموعة من الشباب معينين افراد امن وانا اتابع معهم في اماكنهم لو ناقصهم حاجة او فيه مشاكل واخذ منهم فيد باك ازاي الدنيا ماشية و الجمهور اسلوبه ايه وعلى تواصل معهم ومع مشرفيهم حول ما تحقق من طلبات وتطويرات" .

وعن رايها فى تنظيم حفل الافتتاح قالت الطالبة الجامعية : شاهدته وانا منبهرة وفخورة جدا و طموحي البطولة تظل مثل اول يوم ..فوز منتخبنا.. والاستاد متأمن جداً ولم يحدث اى شغب او تجاوز وساد الامن والنظام وحلت الفرحة "

وعن هدفها..اكدت انها تتعلم وتكتسب ثقة بالنفس ومهارات من المشاركة في بطولة عالمية وتثبت انهاعلى قدر المسؤولية وتخدم وتشرف بلدها .





تفتيش ومتابعة

اما بسمة الراعى خريجة تربية عين شمس ؛ التحقت بفريق التنظيم عن طريق احدى الشركات ونجحت فى دعوة زملاء من الشباب للتطوع عن طريق اتحاد الطلبة بالجامعة.

وقالت بسمة : العمل يتم يوميا باستقبال الزوار وتفتيش الحقائب على مدار اليوم عند البوابات وبالملاعب .

واضافت انه سبق النزول الى الاستادات لتلقى تدريبات ويروفات شاقة من شهر مايو لتاهيل الشباب المشارك على فن الضيافة والنظام والتوجيه والمتابعة .

واكدت انها اكتسبت خبرة وعلاقات وتغلمت العمل بروح الفريق وعبرت عمليا عن الانتماء بالمشاركة فى نجاح هذا الحدث القومى .

مهمة وطنية

ايضا مصطفى مجدى من الشباب المتحمسين الذين اجتذبوا غيرهم ويقودون الفرق بحماس للخروج بتنظيم مشرف للبطولة و قال مصطفى بزهو : سبق لى المشاركة فى تنظيم احداث عالمية ومؤتمرات قومية واعتبر نفسى فى مهمة وطنية .

وقد بادر بدخول اختبارات وزارة الشباب لاختيار الشباب المتطوع ونجح فى المعلومات العامة و المهارات واللغة والاستعداد للقيادة والرغبة فى تحمل المسئولية وابدى حرصه التنمية البشرية والتواصل مع الاخرين .

وعبر مصطفى عن سعادته باستقبال كبار الضيوف فى المقصورة الررئيسية والامامية باستاد القاهرة وتمنى ان يعكس الحمهور صور حضارية مثل تنظيف المدرجات قبل الانصراف والنظام والتشحيع الراقى وان يتالق منتخب مصر فى كل المباريات ويرفع راسنا دائما .





مبادرة 1000 متطوع

وتحت شعار "في كتف بعض ها نجحها" تبنى الشابان عمر عصام وشريف محمود، مبادرة لجمع 1000 متطوع على مستوى الجمهورية لتنظيم بطولة أمم إفريقيا 2019، لإيمانهما بضرورة تكاتف المصريين حتى تظهر صورة الحدث بشكل إيجابي أمام جماهير كرة القدم حول العالم، وفور التسجيل في المبادرة وتلقي إخطار بالقبول في المبادرة يحصل المتطوع على قميص "تيشرت وكارت التطوع" للبدء في إعداده للعمل

واوضح عمر عصام ان دورهم تنظيم الجماهير داخل المدرجات، تأمين مداخل ومخارج الاستاد، تقديم كل المعلومات للجمهور حول المباريات ووقتها وأماكن إقامتها.

وقال عمر : "هدفنا تنظيم كل ما يتعلق باستضافة كأس الأمم الإفريقية على أرضنا الغالية بتفويض من وزارة الشباب والرياضة وتحت إشراف الجهات المكلفة بالعمل في المشروع.. اسم مصر كبير ولازم نشرفها".

ولم يحدد أعمار المتطوعين ولا نوعهم ولكن ركز على مهاراتهم من خلال اختبارات قوية ولفت الى ان الوطنية والخبرة وإجادة اللغات، من أهم الشروط التي تؤهل للالتحاق بتنظيم البطولة.





اختبارات وتدريبات

وفيما يتعلق بالمتطوعبن .. أعلنت وزارة الشباب والرياضة أن عدد الشباب المتطوع الذى تقدم للمشاركة في تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة بمصر، بلغ 5 آلاف و428 شابا منهم 5 آلاف و296 من أبناء مصر، و132 من جنسيات أخرى من الدول الإفريقية والأوروبية.

وقد استضاف مركز التعليم المدني بالجزيرة المقابلات الشخصية التي تمت للشباب المتطوعين من محافظات القاهرة الكبرى، وعدد من المحافظات.

وتكونت لجان المقابلات الشخصية من عدد من أساتذة الجامعات المصرية الحكومية والخاصة المتخصصين في اللغات الأجنبية المختلفة منها (الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والبرتغالية).

وحرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على المتابعة الدورية والتقى الشباب المقبولين الذين وصل عددهم نحو ٣الاف شباب من المتميزين مشيرا إلى أن الشباب المصري عليهم دور كبير في نجاح البطولة، من خلال مشاركتهم كمتطوعين في تنظيم فعاليات البطولة من جانب، وكذا دورهم في التشجيع الإيجابي بالمدرجات.





كما اجتمعت الدكتورة جهاد عامر، مساعد رئيس اللجنة المنظمة، رئيس لجنة المتطوعين ومرافقي الفرق مع الشباب المتطوعين فى تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بمصر، بحضور وزير الشباب والرياضة .

شارك في اللقاء الشباب المتطوعين في تنظيم البطولة في ستادات "القاهرة والدفاع الجوي والسلام"،حيث استمعوا لعرض حول أبرز المهام التي سيقومون بها خلال فعاليات البطولة، بالتنسيق مع رؤساء اللجان الفرعية المتخصصة باللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية

واخيرا . بطولة افريقيا فرصة كبرى لاستثمار وتنمية طاقات شابة مبشرة بجيل من القيادات القادرة على الادارة والتنظيم والتواصل الحضارى فى محافل دولية.







