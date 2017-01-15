الطب البديل ..احتياطات ومحاذير

الطبيعة مصدركل خيرولكن يجب الا ننسى أن الكثيرمن السموم مستخرجة من الطبيعة أيضا ًلذلك يؤكد الدكتور ابراهيم قصب "استشاري جراحة القلب واورام ومناظير الصدر " علي ان ما نحتاج إليه هو كيفية الاختيارمما تقدمه لنا الطبيعة من الاعشاب و يحذر بشدة من التداوي بالدجل والشعوذة تحت عنوان " الطب البديل "



وحول هذه القضية اجرى وقعنا EGYNEWS حوارا مع. الدكتور ابراهيم قصب لالقاء الضوء على " الطب البديل أو طب الاعشاب " والوقوف علي معرفة بعض المصطلحات والمفاهيم الخاصة بالاعشاب واضرارها واثارها الجانبية المتعددة ومعايير الانتقاء منها .

# في البداية ماهو طب الأعشاب؟

** طب الأعشاب ويسمى أيضا "الأدويةالنباتية" هومصطلح يشيرإلى استخدام البذور،والجذوروالأوراق واللحاء، أو زهورالنبات في علاج الكثيرمن الأمراض.

#وماأبرز أضرارالاعشاب الطبية؟

** تتمثل اضرار الاعشاب الطبية وتناولها في عدة نقاط منها:(الأعشاب المغشوشة) : فعند شرائك الأعشاب من مصادرغيرموثوق فيها قد تتعرض للغش وذلك عن طريق خلط الأعشاب الطبية بأعشاب أخرى عديمة الفائدة أوغيرها مما قد يكون مضراً.

( الأعشاب مجهولة التركيب ): فغالباً ما تباع الأعشاب على أنها ” علاج لسقوط الشعر ” أو ” علاج مرض السكر ” وذلك بدون ذكرمعلومات عن محتوى ونوعية هذه الأعشاب بحيث نستطيع التأكد من فاعليتها ،وكثيراً ما نسمع ” مصنوع من خلطة سرية من الشرق الأقصى ” وغيرها من العبارات الغامضة التي لا اساس لها من الصحة .

( صعوبة تحليل المحتوى للمادة الفعالة في الأعشاب )



فوجود الأعشاب في صورتها الخام يجعل من الصعب معرفة مدى تركيز المادة الفعالة فيها كما تكثرمعها المواد الأخرى التي قد تتداخل في التأثيرالمطلوب.

( تفاعل الأعشاب مع الأدويةا لأخرى)

فالأعشاب الطبية باعتبارها أدوية قد تتفاعل مع بعض الأدويةا لأخرى التي تستعملها في نفس الوقت مما قد يؤدي إلي خطورة في بعض الأحوال وخاصة عندما لاتخبر طبيبك عن استعمال كل تلك الأعشاب.

وعلى سبيل المثال ،الثوم كغذاء طبيعي معروف بتأثيره المضاد لتجلط الدم ، فإذا كنت تعاني من زيادة في لزوجة الدم وقد وصف لك طبيبك أدوية لتعالج ذلك وأنت ممن يتناولون الثوم بكميات كبيرة تكون معرضا ًفي هذه الحالة إلى نزيف نتيجة السيولة الزائدة في الدم التي قد تحدث.

وما أهم الآثار الجانبية للإفراط في استخدام الأعشاب؟

* الافراط في تناول الاعشاب يؤدي الي مجموعة من المخاطر اهمها ..النزيف وسيولة الدم لان بعض الأعشاب لها تأثيرمضاد للتجلط مثل : البابونج، الثوم، الزنجبيل ،الجنكة ،الجنسنج . لذا يُنصح يتجنبها لمن يعانون من سيولة الدم أو يتناولون أدوية مضادة للتجلط حتي لاتتفاعل معها.

ارتفاع ضغط الدم

هناك أعشاب ترفع من ضغط الدم مثل : الجنسنج، العرقسوس ،وبالتالي يجب استشارة الطبيب قبل تناول الأعشاب لمرضي ارتفاع ضغط الدم . هناك أيضا نبات الزعرور يقلل من ضغط الدم ،لذا لا يجب تناوله مع أدوية التى تقلل من ارتفاع ضغط الدم أيضا ًحتي لا تحدث مضاعفات.

اضطرابات الجهاز الهضمي

بعض الأعشاب تسبب اضطرابات للمعدة، مثل : نبات القشرة المقدسة ،الثوم ،الجنكة ،نبات الراوند ،عشبة القديسين أوعشبة سانتجون . لذا فالحل هو تناول هذه العشب بعد الأكل لتجنب اضطرابات المعدة.

الإسهال

بعض الأعشاب تحتوي علي مواد تتسبب في الإسهال مثل : الفلفل الأحمر ،نبات النرجس ،الشاي الأخضر وفول الصويا.

التشنجات

عشبة الجنكة لها أثرعلى الأدوية المضادة للصرع والتشنجات ،مما قد يؤدي لمضاعفات .

اضطرابات القلب

نبات الزعرور ،نبات السنا، ونبات الصبّار قد تتسبب في اضطرابات القلب وتتفاعل مع أدوية علاج القلب.

نقص البوتاسيوم

قد يحدث نقص في البوتاسيوم لعدة أسباب منها : تناول نبات القشرة المقدسة مع الأدوية مدرّة البول ايضا تناول نبات الصبّار مع أدوية الكورتيزون . بجانب تناول العرقسوس و البقدونس على المدي الطويل.

الحساسية للضوء

الحساسية للضوء هي أحد الآثارالجانبية لاستخدام عشبة سانتجون على المدي الطويل.

التهابات الجلد



الاستخدام الموضعي لبعض زيوت الأعشاب مثل زيت شجرة الشاي و زيت اللافندر، لذا قبل استخدام أي مستحضرعشبي على الجلد يجب عمل اختبار حساسية أو لاً للتأكد من عدم وجود حساسية لهذا النوع.

زيادة النوم و الخمول

قد تؤدى الأعشاب التي تعالج القلق و الاكتئاب إلى زيادة في فترات النوم عن الطبيعي، مثل : البابونج ،نبات الناردين ، نبات الكافا، لذا يُنصح بتجنب القيادة عند تناول هذه الأعشاب.

نصيحة اخيرة

** وفي النهاية أكد الدكتور ابراهيم قصب انه لابد من الحذر الشديد اثناء الاتجاه الي التداوي بالاعشاب تجنبا لتلك الاثار الجانبية الرهيبة .. حفظكم الله جميعا .



