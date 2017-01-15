أين الأنشطة الثقافية والرياضية بالمدارس الحكومية ؟





طفل اليوم نواة لموهبة كامنة تبحث عن من يكتشفها وينميها وتنشئة جيل سليم معافى نفسيا وبدنيا مسألة ليست بالهينة على الاطلاق ، فتلك النبتة الصغيرة إذا كانت بحاجة إلى الطعام والشراب كي تنمو بصحة وعافية فانها بحاجة ايضا الى رعاية نفسية واجتماعية كبيرة ، تلك الرعاية المتمثلة في اشباع رغبة هؤلاء الأطفال من خلال دمجهم في الأنشطة المدرسية المختلفة ، فنية ، وثقافية ، ورياضية ، وغيرها من الأنشطة التي تساعد على تنمية الحس الوطني لدى الطلبة .





وتعد الندوات والمحاضرات لوناً من ألوان الأنشطة الثقافية المهمة ، حيث يتلقى الطلبة من خلالها المزيد من الثقافة والمعرفة من ذوي الخبرة والمختصين في مجال معين ، كما تفتح مجالات أخرى لتوثيق صلة المدرسة بالمجتمع من حولها عندما تدعو بعضاً من المسئولين المحليين وأولياء الأمور للاشتراك فيها .





" نقص عدد مدرسي الأنشطة "





وفي أغلب الاحيان تصطدم تلك الاحتياجات بصخرة الواقع ، ونقص الإمكانات ، ومن خلال موقعنا أخبارمصرEGYNEWS.NET نلقي الضوء على أزمة الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية ، وما تعانيه من نقص في عدد مدرسي تلك الأنشطة خاصة بالمدارس الحكومية.









يروي لنا الطالب حمزة محمد يوسف بالصف الثالث الابتدائى بالمنوفية عن شغفه بالرسم والألوان ، وأنه يمتلك موهبة فنية كبيرة بشهادة كل من حوله ، لكنه مع الأسف لا يوجد بمدرسته حصة للتربية الفنية ، الأمرالذي يشعره بالحزن لعدم اشباعه لهوايته المفضلة وهي الرسم .





و في محافظة القاهرة فالوضع لا يختلف كثيرا عن مثيلاتها في المحافظات الأخرى ، ولكن مع مزيد من الاهتمام من جانب الإدارات التعليمية بالأنشطة المدرسية قدر المستطاع بحسب آراء بعض الطلبة بها ... الطالبة مريم محمد طالبة بالصف الثالث الاعدادي بمدرسة محمود شكري الاعدادية بإدارة المرج التعليمية قالت إنها تعشق حصة الرسم لأنها هوايتها منذ الصغر وأن مدرسة مادة التربية الفتية تهتم بها اهتمام خاص ، وأن حلمها أن تصبح فنانة تشكيلية في المستقبل .





أما فرح محمد ، وروان محمد طالبتان في الصف الثاني الثانوي ، فتؤكدان حبهما الشديد للأنشطة المدرسية ، فالطالبة فرح مشتركة في النشاط الرياضي بالمدرسة ، وشاركت في العديد من المسابقات والمنافسات داخل محافظة القليوبية .أما الطالبة روان فتحكي لنا عن حبها لحصة التربية الموسيقية بالمدرسة .









وتقول مدرسة تربية رياضية بمنطقة شبرا التعليمية أن النشاط الرياضي من أهم الأنشطة الطلابية ، حيث يساعد الطالب على نمو جسده وعقله بطريقة صحيحة فالعقل السليم في الجسم السليم .





" نقص في عدد المدرسين "





ويوضح " ع / ح" مدير مدرسة بالمرحلة الاعدادية بالشرابية للموقع ان السبب الرئيسي وراء غياب الأنشطة بالمدارس هو العجز في عدد المدرسين إلى جانب عدم الاهتمام من جانب معظم الطلبة والطالبات بحصص الأنشطة ، ويطالب أطراف العملية التعليمية من طلبة و مدرسين وأولياء أمور بالاهتمام بالأنشطة المدرسية نظرا لأهميتها القصوى للطلبة.





وللأ سف الشديد تعاني بعض المدارس الحكومية من عدم وجود ملامح لتلك الانشطة ، نظرا لعدة عوامل منها العجز في اعداد المدرسين والمدرسات ، حيث تقول عزيزة عبد العزيز مديرة مدرسة للتعليم الاساسي بمحافظة المنوفية / تقول / إن المدرسة التي لا يوجد بها مدرس العاب ، ومدرس تربية موسيقية وفنية ، وغيرهم من مدرسي الأنشطة المختلفة تعد مدرسة غير مكتملة ، فالطفل الذي توجد لديه موهبة معينة تحتاج إلى تنمية ومتابعة باستمرار ، الأمر الذي لن يتحقق إلا بوجود المدرس المختص بهذا الشأن .





وأشارت إلى معاناة المدرسة والطلبة بالأخص من غياب تلك الأنشطة مؤكدة في الوقت نفسه أنها طالبت الجهات المعنية مرات عديدة بضرورة توفير مدرسين ومدرسات لتلك الأنشطة ، و لكن يأتي الرد دوما بالتأكيد على وجود عجز في عدد المدرسين .





" اهتمام كبير"









في المقابل تؤكد مديرة مدرسة القناطر الخيرية الثانوية للبنات أهمية الأنشطة الطلابية ، وعدم وجود أي عجز أو خلل بتلك الأنشطة ، وأن المدرسة تولي أهمية قصوى للحصص المخصصة للتربية الموسيقية والفنية والرياضية ، ولغيرها من الأنشطة الطلابية .





وتقول نعيمة مبارك مدرسة تربية فنية بمدرسة حكومية فى القليوبية إن النشاط الفني بالمدرسة يلقى اهتماما شديدا من جانب ادارة المدرسة ، نظرا لإدراكها للأهمية الشديدة لفوائد الأنشطة الطلابية لصحة الطالب النفسية واكتشاف المواهب .





" فتح باب التعاقدات المؤقتة مع المعلمين "





وقد أصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات إلى المديريات التعليمية بالمحافظات ، بفتح باب التعاقدات المؤقتة مع المعلمين لسد العجز في المدارس، حيث سمحت بتعاقد كل محافظة مع عدد من المدرسين المؤقتين ، على أن يكون التعاقد مؤقت بنظام المكافأة الشاملة للعام الدراسي 2019-2020 .





و في هذا الاطار ترى خبيرة الاجتماع الدكتورة سامية خضر أستاذ الاجتماع بجامعة عين شمس أهمية كبيرة للأنشطة المدرسية المتنوعة مثل الرسم والموسيقى والالعاب وغيرها في تنمية وصقل شخصية الطفل في كل مراحل نموه المختلفة حيث ترى أن الانشطة المدرسية من شأنها ان تفرز للمجتمع اجيالا من الشباب والشابات ذوي شخصية سوية ، منتمين لوطنهم كل الانتماء ، فضلا عن قدرة تلك الانشطة على جعل الطالب اكثر ايجابية و اندماجا داخل المجتمع حتى يصبح عضوا فاعلا يفيد مجتمعه ويستفيد منه .





" أهمية الإذاعة المدرسية "





وتعتبر د.سامية خضر الإذاعة المدرسية من أبرز وسائل الاتصال وأهمها لكونها ذات مؤثر فاعل في توجيه الرأي العام الطلابي كما تتيح للتلاميذ فرصة تكوين الشخصية والعمل التعاوني النشط في انسجام وتعاون كما تعود على الطلاب بفوائد تربوية وتعليمية وتثقيفية.





وتختتم الدكتورة سامية كلامها بان المدرسة التي لا يوجد بها مدرس أنشطة اجتماعية يصبح أبنائها كالأيتام .





في النهاية يتفق الجميع مسئولين و طلاب على أهمية الأنشطة المدرسية ، وضرورة توافرها للطلاب كي يصبح لدينا جيل سليم معاف خال من الأمراض النفسية ، والتي من الممكن أن تنمو في ظل غياب تلك الأنشطة.







