سفير نيوزيلاندا: مصر ذات حضارة عريقة.. وعدت إليها لأني شربت من مائها

تصوير/ احمد فتحي، محمد اللو

نيوزيلاندا.. دولة صغيرة في جنوب غرب المحيط الهادي.. تتكون من جزيرتين كبيرتين ومجموعة من الجزر الصغيرة.. يبلغ تعدادها حوالي 5 مليون نسمة.. في مارس 2019 عكر صفو هذا الهدوء حادثة إرهابية كبيرة.. هجوم إرهابي على مسجدين في مدينة كرايست شيرش .. راح ضحيته عدد كبير من المسلمين.. وانتفضت الحكومة هناك برئاسة جاسيندا أرديرن رئيسة وزراء نيوزيلاندا لاتخاذ الإجراءات الحاسمة والوقوف بجانب أسر الضحايا.. واليوم نحن في ضيافة سفير نيوزيلاندا بالقاهرة.. جريج لويس.. تحدثنا معه عن كل صغيرة وكبيرة في نيوزيلاندا.. عن تفاصيل حياة المواطن النيوزيلاندي وكيف يقدر قيمة العمل وانه يعيش ليعمل.. وألقينا الضوء على السياحة واهم المزارات واهم المدن .. وعلى الصناعة والتجارة والزراعة.. وتحدثنا عن التعليم والثقافة وحتى الرياضة ولعبة الركبي الشعبية.. وتعرفنا على المأكولات المشهورة وخاصة الماكولات البحرية والمشروبات الشعبية ايضا وخاصة القهوة النيوزيلاندي.. كما تحدثنا عن العلاقات الثنائية وسبل التعاون بين مصر ونيوزيلاندا في مختلف المجالات.. وتعرفنا ايضا على موقف نيوزيلاندا تجاه عدد من القضايا مثل الوضع في فلسطين وسوريا وليبيا .. وإليكم تفاصيل الحوار بالفيديو:















