اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

بالفيديو والصور.. في حوار خاص لموقع اخبار مصر عبر بوابة ماسبيرو

سفير نيوزيلاندا: مصر ذات حضارة عريقة.. وعدت إليها لأني شربت من مائها

سفير نيوزيلاندا: مصر ذات حضارة عريقة.. وعدت إليها لأني شربت من مائها

تاريخ النشر

تصوير/ احمد فتحي، محمد اللو

نيوزيلاندا.. دولة صغيرة في جنوب غرب المحيط الهادي.. تتكون من جزيرتين كبيرتين ومجموعة من الجزر الصغيرة.. يبلغ تعدادها حوالي 5 مليون نسمة.. في مارس 2019 عكر صفو هذا الهدوء حادثة إرهابية كبيرة.. هجوم إرهابي على مسجدين في مدينة كرايست شيرش .. راح ضحيته عدد كبير من المسلمين.. وانتفضت الحكومة هناك برئاسة جاسيندا أرديرن رئيسة وزراء نيوزيلاندا لاتخاذ الإجراءات الحاسمة والوقوف بجانب أسر الضحايا.. واليوم نحن في ضيافة سفير نيوزيلاندا بالقاهرة.. جريج لويس.. تحدثنا معه عن كل صغيرة وكبيرة في نيوزيلاندا.. عن تفاصيل حياة المواطن النيوزيلاندي وكيف يقدر قيمة العمل وانه يعيش ليعمل.. وألقينا الضوء على السياحة واهم المزارات واهم المدن .. وعلى الصناعة والتجارة والزراعة.. وتحدثنا عن التعليم والثقافة وحتى الرياضة ولعبة الركبي الشعبية.. وتعرفنا على المأكولات المشهورة وخاصة الماكولات البحرية والمشروبات الشعبية ايضا وخاصة القهوة النيوزيلاندي.. كما تحدثنا عن العلاقات الثنائية وسبل التعاون بين مصر ونيوزيلاندا في مختلف المجالات.. وتعرفنا ايضا على موقف نيوزيلاندا تجاه عدد من القضايا مثل الوضع في فلسطين وسوريا وليبيا .. وإليكم تفاصيل الحوار بالفيديو:





‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

موضوعات ذات صلة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content