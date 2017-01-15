رائد زراعة الكبد:القضاء على قوائم إنتظار المرضي أمر يُحسب للرئيس

د.محمد عبد الوهاب رائد زراعة الكبد لـ "أخبار مصر": لا توجد دراسة لنسب الإصابة بالأمراض الكبدية في مصر



رائد زراعة الكبد لـ "أخبار مصر":القضاء على قوائم إنتظار المرضي أمر يُحسب للرئيس "السيسي"

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د.محمد عبد الوهاب رائد زراعة الكبد واستاذ جراحة الكبد وامراض الجهاز الهضمى بطب المنصورة والمشرف على وحدةزراعة الكبد بمركز الجهاز الهضمى فى حوار من القلب لـ "أخبار مصر":

*تلوث الماء والعادات الخاطئة في التعامل مع الأطعمة أسباب تفشي أمراض الكبد

*القضاء على قوائم إنتظار المرضي أمر يُحسب للرئيس "السيسي"

* يجب وضع قانون رادع لإعدام من يلوث نهر النيل لأنه يتسبب في قتل الأخرين

*أبكي لمعاناة المريض وأرفض أن يتجاهل البعض فقراء المرضى

* قطعنا نصف المسافة لإنشاء أهم صرح طبي فى مصر والشرق الأوسط لزراعة الكبد

*جيهان السادات افتتحت وحدة الجهاز الهضمي التي أجرت آلاف الجراحات

*اعتقدت إننا لن ننجح في زراعة الكبد والحمدلله الأن نقود المنطقة فى هذا المجال

*عام 2007م أجريت أول عملية زراعة للكبد بأيدي مصرية خالصة

*رفضت وساطة مسؤولين كبار بتبرع شخص لآخر من خارج العائلة

* سعدت بحملة "السيسي" بفحص كل الناس لأنها ستضعنا على خريطة العالم بمعرفة الأمراض الكبدية في مصر

*لا يوجد دراسة أو مسح علمي دقيق لنسب الإصابة بالأمراض الكبدية في مصر

*الطبيب المصري يفوق الطبيب الأجنبي ولكننا نفتقد روح التعاون والفريق الواحد

*تركت عزاء والدتي لإنقاذ مريض من الموت وكانت من الحالات المرضية النادرة

*زوجتي كانت نعم العون والسند وسبب نجاحي وأولادي في الحياة

*لم تُسجل حالة وفاة للمتبرعين بالكبد والمتبرع يعود إلى حياته الطبيعية دون مشاكل

*أؤيد أن يعيش الطبيب حياة كريمة ولكن ليس على حساب الفقراء

*هل من الإنسانية حضور مريض مطحون من الفقر وتطلب منه أن يبيع بيته أو يستلف لتلقي العلاج.. كيف ستقابل الله وأنت رفضت علاج مريض فقير؟!

الدكتور محمد عبد الوهاب، رائد زراعة الكبد وأستاذ جراحة الكبد وامراض الجهاز الهضمى بطب المنصورة .. شخصية وطنية تُقدم يدي العون لكل محتاج، 40 عامًا من التفاني في العمل، والجهد الذي شهد به كل المُحطين به، وهب حياته للطب والحفاظ على حياة المرضى، ويعتبر نفسه فى مهمة قومية لإنقاذ أكباد المصريين والأخوة العرب ويُعد بمثابة عراب جراحة زراعة الكبد في مصر، والذي كشف لنا كواليس بداية الإهتمام بأمراض الكبد في مصر، وانطباعه الأول عن جراحة زراعة الكبد، وقدم عددا من النصائح للعناية وتجنب أمراض الكبد.

وكشف ايضا كيف زرع الأمل في نفوس المرضى وماذا كانت أمانيه؟ بدايته ونشأته؟ والكثير من جوانب حياته، وحدثنا عن زوجته التي كانت أحد أسباب نجاحه ونجاح أبنائه، وقلبه يكتوي بنار فراقها، شاكرًا لها كل التضحيات التي قدمتها في حياتها من أجله ومن أجل نجاح الأسرة، وأخبرنا عن جهود رجال الأعمال الشرفاء الذين يساهمون ويساعدون في رفع الأعباء عن كاهل المرضي الغير قادرين.

قص لنا الدكتور عبد الوهاب فى حواره لــ "أخبار مصر" عدد من الصعاب والمشاق والأمور المضحكة والمبكية التي مر بها في حياته العملية، ووضح لنا بعض الصور الذهنية الخاطئة التي يعتقد فيها الغرب عن الطبيب المصري، والسوق الطبية في مصر والتي يعتقد البعض إنها سوق سوداء لتجارة الأعضاء، وشدد على أن الطبيب المصري يمتلك الخبرة والكفاءة التي لا يمتلكها الطبيب الأجنبي، ولكن ينقصنا الأمكانيات ، ووضح أن الطبيب المصري ينقصه العمل داخل الفريق الواحد ، وإلى نص الحوار....

* كيف كان المولد والنشأة؟

- بالنسبة للبداية، ولدت في قرية شها مركز المنصورة، أسرتي كانت متوسطة، الوالد رحمة الله عليه كان يعمل في الزراعة والتجارة، الوالدة كانت مهتمة اهتمامًا بالغًا بتربية الأولاد حيث كنا أربعة أولاد وخمس بنات، وكانت تعمل لوحدها من الفجر وحتى التاسعة مساءً على تربية وتعليم الأولاد، وكانت لا تكل عن العمل رغبةً منها في إعداد أبناء تحب العمل والوطن، وكانت تراقب مع الوالد كل تصرفاتنا وتحركاتنا، ويُمنع علينا الخروج من المنزل بعد صلاة العشاء، وكنا نستيقظ مبكرًا للذهاب إلى المدرسة، وكان الوالد يراقب جيدًا وضعنا في المدرسة، وكان لا يسمح بأي خلل، لدرجة إن أحد أخوتي حدثت له واقعة مع ناظر المدرسة، فذهب الوالد وعاقب أخي وقال للناظر "المرة الجاية عايز أجي أخده على نقاله"، وهذه كانت النشأة الأولى.

وقبل الدراسة التحقت لمدة عامين بالكُتاب، حفظت القرآن، بعد ذلك ذهبت للمدرسة الابتدائية المشتركة بالدقهلية، ثم التحقت بمدرسة ثمرة الحياة الإعدادية بالمنصورة لتفوقي في الدراسة، وعند افتتاح مدرسة إعدادي بقريتنا التحقت بها في الصف الثاني، ثم دخلت مدرسة الملك الكامل الثانوية، وكانت من المدارس المتفوقة التي خرجت العديد من الشخصيات ذات الثقل في المجتمع، وكان المرحوم عبد العزيز شاكر ناظر المدرسة يتواجد في المدرسة منذ السابعة صباحًا وحتى موعد الإنصراف، وكان يتجول في أرجاء المدرسة بشكل دائم، لذا كان المدرسون يهابونه قبل التلاميذ، وكان يمثل الانضباط التام والعقاب الرادع، وأذكر إنه في أحد الأعوام كان الأول على الثانوية العامة مجموعة 85% لم تقم مظاهرات ولم يحتج أولياء الأمور، وليس كما يحدث الآن في التعليم، وكنا نُترك بعد المدرسة لتنمية المواهب لذا كان يتخرج العديد من المواهب الشعرية والكروية والإبداعية.

أما الآن فمنذ الابتدائية يلجأ أولياء الأمور للدروس الخصوصية مما يُعطل ملكات الطفل الإبداعية ويقتل بداخله الموهبة، لذا لم نعد نجد أمثال نجيب محفوظ، وعباس العقاد وطة حسين.. فجميع خريجي الجامعات كل عقولهم محشوة بالأرقام والحفظ فقط.

* هل كنت تتمنى أن تكون طبيبا مُنذ الصغر؟

- في الحقيقية كنت أحب الهندسة، وكنت أتلذذ بحل المسائل الهندسية الصعبة والمعقدة، ولم يكن بالمنصورة كلية هندسة؛ فقال لي الوالد أنا في رايى إنك تدخل طب، وكان مجموعي يسمح لي بدخول الطب والهندسة، طبعًا في البداية كنت مترددا ولكني لا أستطيع مخالفة رغبة الوالد، فقال لي اكتب طب المنصورة أول رغبة، وهندسة الإسكندرية ثان رغبة، والتحقت بكلية الطب بالمنصورة، وفي الحقيقة للمنافسة في كلية الطب كنت ألتزم المذاكرة والعمل قرابة الــ 16 ساعة يوميًا، وكنت أذاكر من مراجع، فالوالد رحمة الله عليه عند التحاقي بالكلية أحضر لي المراجع الأساسية لأولى وثانية طب، وأنا كان تخيلي إنني سأكون طبيب عادي أو مُعيد بالكلية، فوجئت مع الإصرار إنني الأول على الدفعة في العام الدراسي الثاني بمجموع 84.5%، والأغرب من ذلك أن أحد أعضاء مجلس الكلية قال لي مبروك أنت كان من حقك أن تُرفع لدرجة الإمتياز.

وتخرجت من كلية الطب الخامس على الدفعة، وكنت أرغب في الإلتحاق بالباطني ووجدت الوظيفة الموجودة في الأعصاب، تقدمت وفي أخر يوم سحبت تقديمي، لعدم شعوري بالراحة، ثم استلمت وظيفة طبيب مُقيم جراحة، استلمت العمل في ثاني أيام شهر رمضان، ذهبت إلى منزلي أول أيام العيد الصبح، شهر كامل مُقيم بالمستشفى، والمرة الثانية على العيد الكبير، لم يكن هناك نظام "النبطشية" وكنا نستقبل آلاف المرضى، ونُجري آلاف الجراحات، بعد هذه الفترة عينت مُعيدا في وحدة الجهاز الهضمي التي افتتحتها السيدة جيهان السادات عام 1976م، وسُمي الشارع باسمها شارع جيهان، واشتغلنا في مجال دوالي المريء، وجراحة الغدة، وجراحة القولون، وكان في هذه الفترة مشكلة مصر في دوالي المريء بسبب البلهارسيا، والتي مات بسببها المرحوم عبد الحليم حافظ في لندن، وفي ذلك الوقت لم يكن هناك جراحة لها.

ونحن تخصصنا في مجال جراحة دوالي المريء وكنا أول من قدم رسالة دكتوراه في هذا المجال، وبقينا نعمل في هذا المجال حتى منتصف الثمانينيات، ثم قُلبت الآية من العمل على التليف الكبدي الناتج عن البلهارسيا إلى دخول الفيروسات واندثرت البلهارسيا، وهناك فرق كبير بين الاثنين فمريض التليف الكبدي الناتج عن البلهارسيا لا يموت من السرطان، فالمشكلة كانت في دوالي المريء التي حُلت بالجراحة أو المناظير، وعندما هاجمت الفيروسات في التسعينيات بدأ المريض يُصاب بسرعة بالفشل والتليف الكبدي، وفي هذه الفترة كانت بدأت زراعة الكبد في اليابان، وأنا سافرت في يناير1999على نفقتي الخاصة لمشاهدة جراحة زراعة الكبد، وعند عودتي قلت أن زراعة الكبد لا نحن ولا أحفادنا سنتمكن منها، وكان هذا واقع فالموضوع مُعقد جدًا، واستمر الوضع معالجة أورام الكبد بالجراحة والذين يصابون بالفشل نُقدم لهم علاج تحفزي والعيان يموت بسرعة.

وبعد عام 2000 فكرنا مرة أخرى في زراعة الكبد، عندما بدأت تنتشر زراعة الكبد من الأحياء للأحياء، والمجتمع المصري لم يكن يتقبل فكرة زراعة الكبد من الأموات، ويتهم بعض المستشفيات بأنها ستقوم باستئصال أجزاء أخرى من المريض، وفي عام 2004م بدأنا البرنامج وسافر بعض الزملاء إلى فرنسا للتعرف على البرنامج، وكان قد تمركز لدينا خبرة سابقة عن جراحة الكبد، وكنا أكثر من عمل هذه الجراحة في مصر قوامها حوالي 1000 حالة، فهذا يمثل خبرة طويلة تُسهل علينا تعلم زراعة الكبد، لدرجة إنني قدمت محاضرة في اليونان وكان يحضرها أستاذ فرنساوي قال لي لديكم خبرة جيدة في جراحة الكبد، لماذا لا تبداوا في زراعة الكبد، فأنا أرى أن العرض الذي قدمته من حالات صعبة وأورام كبيرة، ستُسهل كثيراً زراعة الكبد، يعني الزراعة لا تأتي من فراغ ولابد من خبرة سابقة في المجال، وأحضرنا أستاذ فرنساوي حتى عام 2007م، وكنا نُجري قرابة الخمس أو الست حالات في العام، حيث كان يقوم ببعض الخطوات التي يقوم بها وسط إصرار على عدم إطلاعنا عليها، حتى لا يُعطينا فرصة أن نعرف كل شيء عن إجراء العمليات ثم توقف البرنامج لعدة أسباب.

وعندما قررنا العودة لمجال زراعة الكبد، بدأنا إجراء تلك الجراحات بدون مساعدة، وكان الأستاذ مدحت ويعمل محامي أول حالة زراعة كبد نُجريها دون وجود خبرات أجنبية، ومنذ نهاية عام 2007م وحتى اليوم تحدث تطورات في مجال زراعة الكبد، وقد أعددنا سيستم أعتقد إنه غير موجود في أي مكان أخر من إعداد باطنيين وأطباء تخدير وتغذية، نظام كامل وفريق مكون من 25 طبيبا، ولا يؤخذ القرار بشكل فردي، ويتم دراسة الحالات في الإجتماع الأسبوعي كل يوم أربعاء، ويتم تحويل المرضى الذين أنهوا فحوصاتهم للجنة زراعة الأعضاء، ويتم ذلك بموافقة الفريق والكل من حقه أن يعترض، ويقول سبب اعتراضه، وكذلك شكلنا لجنة قيم من الفريق للتدقيق في علاقة المتبرع بالمريض، لدرجة إنه تم اكتشاف حالات تزوير في البطاقات الشخصية وشهادات الميلاد وقسائم الزواج، ونحن نفحص هذه الوثائق للتأكد من إن المتبرع من داخل العائلة، تجنبًا لشبهات زراعة الأعضاء، وهذه المراحل تمر بدقة كما هو مخطط لها، لدرجة إنني رفضت طلب من أجهزة بالدولة عن قبول تبرع لمريض من شخص خارج العائلة، وطلبوا ذلك من رئيس الجامعة وقال لهم إن هذا قانون لا رجعة فيه، ومن الأمور المميزة أيضًا أنه يوم العملية بعد الإنتهاء في الساعة التاسعة مساءً، هناك أستاذ تخدير يرافق المريض في هذه الليلة، في غرفة العناية، لذلك نحن نعمل كفريق ومنظومة الكل يلتزم بها.

* من تُقدم لهم الشكر بعد هذه الرحلة الطويلة من حياتك؟

- في البداية، المرحوم والدي الذي علمني منذ الصغر حب المصريين والتفاني في العمل والتواضع، وأذكر إنه في أحد الأعوام كان مع والدي مبلغ من المال عاد للمنزل بنصفه وعندما سألته والدتي قال لها ضاع المبلغ، وأنا في كلية الطب نزلت مع والدي إلى البلد ونحن نمُر على محل أحد التجار إذ به يسارع لتقبيل قدم والدي، وقد فزعت من المشهد، وعندما سألته قال لي أن هذا الرجل كان لص، وقابلني، وقال لي أنا عندي أولاد وأخاف أن يكبروا ويعلموا إنني لص، وأرغب في مبلغ أعمل به كشك وأتاجر، وسوف أسدد لك، فأعطاه والدي نصف ما معه، وتاب الرجل وأصبح من كبار التجار فيما بعد، وكان هذا هو المثل لكيف أقف إلى جوار المحتاج.

الشخص الثاني، المرحومة زوجتي وكانت طبيبة وتخصصت في الأشعة، ورزقنا الله بثلاثة أولاد وبنت واحدة، ووقفت مع نفسها هل تستمر بالعمل أم تُراعي أولادها؟ وقدمت على أجازة طويلة بدون مرتب، وصبت كل تركيزها على البيت، فتخرجت ريهام مدرس بكلية الطب، وكانت من أوائل الجمهورية في الثانوية العامة، خالد مدرس جراحة أورام، ومحمود مدرس جهاز هضمي دكتوراه، وطارق مدرس مساعد، مش مهم الشهادات، الأهم الإلتزام والتربية السليمة، فلم يكن هناك أحد يعرف أنت مين؟ أو أبوك مين؟، كان ممنوع في البيت، ولو إرتكبت خطأ تتحمله أنت؛ لا تقول علشان والدي فعلت هذا، فتربوا على أن يكون كلًا منهم إنسان في عمله وأخلاقه، وليس ماذا تملك ولا من هو والدك، حتى إنها كانت داخل عملية الولادة وأنا لدي عملية جهاز هضمي؛ فتركتها وحدها وذهبت إلى عملي، وقد قدمت لي الكثير رحمة الله عليها .

الشخص الثالث، أستاذ أجنبي كان رئيس الجمعية الدولية للجهاز الهضمي، قابلني في هولندا بالصدفة عام 1980م، وقال لي يا دكتور أريد أن نتعاون على مبدأ الطب والعلم، فالعلم للجميع الفقير والغني يجب إن يجدوا العلاج، وهذه كانت فلسفته في الجمعية وكان يُحضر الدارسون من دول وسط أفريقيا وشرق آسيا مجانًا للحضور والتعلم، هذا الرجل تعلمت منه الكثير.

الشخصية الرابعة، الدكتور المرحوم فاروق عزت الذي تعامل معنا بحسم في الطب، لدرجة لو نسيت تقيس الحرارة للمريض في يوم، تكون أنت المتسبب في موت المريض، حتى إننا كنا نجري جراحة دوالي المريض كل يوم خميس، وكان لكل مريض ملف خاص به، وكان هناك مريض لم يزور المستشفى منذ ستة أشهر، وكان يقيم في مركز بلقاس، والذي يبعد حوالي 40 كيلو متر عن المنصورة ، فقال: هذا المريض يحضر اليوم إلى المستشفى وتجرى له الفحوصات، فسافرت أنا وزميلين لي، وصلنا إلى منزل الرجل بعد العشاء، وكان الرجل يُقيم في بيت من الطوب النيء، فطرقنا الباب، وفزع الرجل عندما رآنا فقلنا له يجب أن تذهب معنا لإجراء المتابعة، فقال: لن أستطيع، فزوجتي من المحتمل أن تلد اليوم، فقلت له أحضرها معنا وتٌجرى لها الولادة في المستشفى، وبالفعل ذهب معنا وزوجته ، وتم إجراء الفحوصات والولادة، على هذا تربينا في الطب.



* ماذا تقول عن الرحمة والإنسانية في التعامل مع المرضى؟

- لا شك إن التربية والنشأة كان لها أثر كبير في التعامل بالرحمة والإنسانية مع المرضى، والأمر الثاني هي الضريبة، فأنا تعلمت مجانًا في بلدي، فلو حصلت على هذه الشهادات من الخارج ستكلفك ما يفوق الأربعة ملايين جنيه، وأنا أستاذ في الجهاز الهضمي وزراعة الكبد، أليس من المفروض أن أدفع جزء لهذه البلد وهؤلاء الناس، فتلك هي فلسفتي، أي نعم أؤيد أن يعيش الطبيب حياة كريمة، ولكن ليس على حساب الفقراء، فهل من الإنسانية إن يحضر لك مريض مطحون بين المرض والفقر، وتطلب منه أن يبيع بيته أو يستلف لتلقي العلاج، كيف ستقابل الله وأنت رفضت علاج مريض فقير؟

ونحن نقابل أمثلة كثيرة من هذه الحالات، وأذكر كانت هناك سيدة من دمياط حضرت لي وهي تحمل طفلها ذا الثمانى سنوات، والذي يعاني من فشل في الكبد، فقلت لها يحتاج إلى زرع كبد، فقالت إن والده هربان بسبب خلافات في العائلة ولا أمتلك أي نقود، ليس معي ما يكفي أجرة العودة، فأجريت له الفحوصات ثم أجريت له العملية، والجامعة ساهمت في ذلك، حيث تحملت نصف تكلفة الجراحة، والنصف الثاني كان مساهمة من رجال أعمال تحب بلدها بالأفعال لا بالأقوال.

* ماذا تقول عن أصعب اللحظات الإنسانية مع المرضى؟

- الطبيب أيضًا إنسان من دم ولحم، ويجب إن يكون لدينا حب وعطف على المريض، وأنت تتأثر بهم وإلا أنت ستكون مجرد آلة جامدة، فالإنسان يتفاعل مع المجتمع والأشخاص، وكان لي صديق عزيز أجرى زراعة كبد، وبعد يومين الجسم رفض الكبد، وبدأ يدخل في فشل كبدي، فأصبت بحالة من البكاء، ودخل عليَّ دكتور التخدير النبطشي وقال لي ماذا تفعل؟، فقصصت له الأمر، وكيف عانى أهله حتى تبرع له ابن أخته، وكيف فرح الأهل بإجراء الجراحة، ثم تكون النهاية إنه سيموت، فقال لي: إنني لم أكن أتوقع إنك بهيئتك وشدتك في العمل تبكي من أجل مريض.

وفي مرة ثانية كانت طبيبة ووالدتها كانت المتبرعة، فطلبت مني تأجيل العملية أسبوعين، وكان السبب تأخير المبلغ المالي المخصص لإجراء العملية، فسألتها أين والدك؟، قالت ينتظرنا في الخارج، فذهبت إليه وقلت له لا تحمل الهم سنجري الجراحة بأذن الله ، ثم بكيت من أجل هذا الرجل الموظف، أبناءه في الجامعة، ويحاولون جمع نفقة العملية، ولذلك عندما أمر الرئيس"السيسي" بالقضاء على قوائم الإنتظار، في الحقيقة هذا أمر يُحسب له ويجب أن نشكره لأن مشكلة الفلوس كانت سبب رئيسي فى تأخر علاج بعض المرضي؛ فتخفيف الألم عن المرضى وعلاجهم ثوابه كبير، تدخل الدولة وتحمل النفقات أمر لو تعلمون عظيم .

* لحظات جبر الخواطر وإسعاد الناس؟

- بتمر عليّنا حالات كثيرة، فمثلًا حضر لنا مستشار قضائى في غيبوبة وتم إجراء جراحة له ، ثم بعد ذلك أراه وهو يؤدي عمله في المحكمة ويركب سيارته وعاد لحياته الطبيعية، هذه اللحظات لا تقدر بثمن، وكل التعب والمجهود الذي نقوم به ربنا يجعله فى ميزان حسناتنا، لان ربنا جعلنا سببا فى الحفاظ على مسار شخص وأسرة وعائلات، لدرجة إنه عزمني على الفطار في رمضان الماضي، وقال لي أنه يرغب في الزواج من فتاة شابة، فقلت له الا يُقدم على هذه الخطوة.

وهناك لحظة أخرى طالبة بمعهد شبين جاءت لنا وهي ترتدي تيير واسع لأن في بطنها 15 لتر من المياه، ، وكانت لا تمتلك نفقات الجراحة، فقلنا لها سنُجري لك العملية، وتبرع لها رجل أعمال من المنصورة، وتزوجت بعد عام من العملية وجاءت لنا وولدت في المركز من فرحتنا بها، على الرغم من إنها تتناول أدوية مناعة ولكنها لم تؤثر على الحمل، وهذه من الحالات النادرة جدًا.

* ماذا عن حالة أكباد المصريين؟

- للأسف يُرجع البعض الأمر للحكومة فقط، لابد أن سلوكيات الناس تتغير، وكنت في سويسرا مُنذ عدة أعوام ووجدت ونش وشرطة مسطحات و مجموعة كبيرة لدرجة أننى أفتكرت فى حادثة كبيرة هنا ولكننى وجدتهم يلتقتون علبة "كانز" من الماء، حتى لا يتلوث النهر، فيجب أن نرى كيف نتعامل مع الماء؟ هل ينفع ان يقوم من لديه قمامة بإلقائها في نهر النيل العظيم ، من لديه حيوان نافق يقوم بإلقائه في الماء، وأحيانًا تقوم عربات الصرف بإفراغ محتوياتها في النيل، وهناك صرف للمصانع وبعض المساجد على النيل، لو هناك قانون رادع لتم إعدام مثل هؤلاء لأنهم يتسببون في قتل أخرين.

،ثانيًا التلوث في المصانع، ثالثًا العفن الموجود في الطعام وعلى رأسها القمح ، تلك هي أهم العوامل المؤثرة في أمراض الكبد، وهذا لم يكن موجود في القدم؛ حيث كان يتم تخزين المنتجات الزراعية في صوامع من الطين، وكان الفلاح يقوم بذلك بالفطرة، أما الآن السمة السائدة هي الكسل خاصةً وإن المطاحن ليست تحت السيطرة، ثم العوامل الداخلة على المجتمع الفيروسات، والأهم هو التصدي للعادات الخاطئة في التعامل مع مصادر الماء والطعام وخيراً فعلت الدولة بالتحرك فى مجال تغير صوامع القمح القديمة وتغيرها بالحديثة ويجب تعميم التجربة .

* هل مصر من الدول التي بها معدلات عالية في الإصابة بـأمراض الكبد؟

- في عام 1996م كتبت مقالة في "الأخبار" أُطالب فيها بخريطة دقيقة لأمراض الكبد في مصر، حيث كنت في مؤتمر طبي بالخارج وفي القناة الرابعة الأوروبية كان يطالب البعض بأن يكون من كل قارة يقوم شخص بعمل مسح كامل لأمراض الكبد، وجاء المُعد ومقدمة البرنامج للحديث عن وبائيات الكبد في العالم آسيا أفريقيا أوروبا، وعند حديثهم عن أفريقيا وكنت متواجد وعندما لم يتحدثوا عن مصر، فسأل أحد الفرنسيين عن ماذا عن مصر، فقال لهم مقدم البرنامج حتى الآن لا يوجد مسح دقيق لها، ولا يوجد دراسة ولا مسح علمي في تلك المجالات حتى أتمكن من الكلام فيه عن مصر، وفي هذا الوقت شعرت بالإحراج وودت لو أنزل أسفل الطاولة من الكسوف، وعندما عُدت بدأت بالعمل على هذا الموضوع، وكل الأرقام التي كانت تصدر أرقام جزافية، من يقول 10 % أو 20%، وتأتي هذه الأرقام عن طريق طلب من الأساتذة في الجامعات للطلاب بإجراء مسح في القرى والمحافظات التي يقطنون بها.

وسعدت جدًا بالحملة التي يرعاها الرئيس السيسي والتي تفحص كل الناس، وبهذا يمكن أن نخرج للعالم خريطة الإصابة بالأمراض الكبدية في مصر، وأتمنى من وزارة الصحة أن تقدم إحصاء بأرقام منضبطة، عن نسب المرض، وأماكن تواجد الحالات، وفي أي فئة عمرية، وتوزيعهم في القرى والنجوع والمدن، وتحديد المنطقة التي بها أعلى نسبة إصابة، ومعرفة السبب والعمل على علاجه وهذه الخريطة عندما تقدم للرئيس لتوجيه الأجهزة المعنية من وزارات وهيئات وجهات للتركيز عن هذه البؤر، للتصدي لأسباب تفشي هذه الأمراض، هذا هو الشغل العلمي، وليس إعلان نسب عن معالجة كذا، دون تقديم دراسة علمية، وفي أحدى المرات كنت باليابان ؛ فقالوا لي: إننا نعمل على تحديد عدد المصابين بمرض القولون، وكان يتم ذلك عن طريق الفحص الطبي لكل شخص يذهب لطلب فيزا أو استخراج جواز سفر أو بطاقة، حتى إنهم اكتشفوا أمراض تقدر بـ 2 مليون مواطن وتم علاجهم.



* بكم تُقدر نسب نجاح عمليات زراعة الكبد في مصر؟

- في الوقت الحالي تخطينا 4000آلاف عملية، وهذه النسبة غير موجود في أي دولة أوروبية، وفي مجال الجهاز الهضمي نقترب من الـ 700 حالة، مفيش غير أربع مراكز على مستوى العالم التي وصلت لهذا الرقم كوريا الجنوبية، ، تايوان، الهند، ومستشفى بجنوب تركيا، فنحن الآن على الخريطة وهذا فخر لنا، والنتائج تُشير إلى إننا في وسط العالم فلا نحن أفضل ناس، ولا نحن أسوأ ناس، وفي أخر عام نقترب من 93%، كما أننا أقل تكلفة على مستوى العالم.

*أين وصلتم بفكرة تحويل وحدة زراعة الكبد إلى مركز ضخم يستوعب كل المرضي؟

-المكان المخصص لزراعة الكبد أصبح ضيقاً جداً ولا يتسع لطموحاتنا وإحتياجات المرضى حتى يتم القضاء على طوابير الإنتظار، لذلك فكرنا فى إنشاء مبنى كبير مكون من 11 دورا بجوار مبنى الجهاز الهضمى على مساحة 800 متر مربع بمسطح 72 ألف متر مربع وتبرع له وبناه رجل أعمال من "دكرنس" بالدقهلية بـ 25 مليون جنيه فى أقل من سنة ويضم عيادات خارجية وغرف عمليات وعناية مركزة وغرف إقامة وبحث وغيره، تم الإنتهاء من تشييد المبنى الخارجى ولم تأت هذة الثقة من فراغ ولكن عندما يشاهد هؤلاء الشرفاء ماذا نفعل من أجل هؤلاء المرضي يتبرعون من تلقاء أنفسهم ونحتاج حالياً إلى 200 مليون جنيه على الأقل لتشطيب المبنى وتأثيثه وشراء الأجهزة والمعدات الطبية وباذن الله ومساعدة الرجال المخلصين سيكون أهم صرح طبي فى مصر والشرق الأوسط لزراعة الكبد .

*لماذا لا يتم عمل حملة إعلانية كما يفعل المستشفيات الأخري؟

-الفلوس اللى هتصرف على الإعلانات نصرفها أفضل على علاج المرضي أو تجهيز المبنى الجديد بالأضافة إلى أننا مقيدون بإجراءات كثيرة لأنها تابعة لجامعة المنصورة لابد من موافقات كثيرة وإجراءات معقدة .

* ماذا تقول عن أهل الخير من المتبرعين ؟

- أعتقد إن الشعب المصري كله مُحب للخير ولكنه يبحث عن المكان والأشخاص حيث يطمئن إن تبرعه يذهب إلى مكانه، وأنا أخاطب كل المستشفيات لو المواطن رأى الطبيب موجود والمكان نظيف وهناك رعاية واهتمام بالمريض، لن يتردد إذا طُلب منه التبرع بسرير أو كرسى متحرك أو حتى جهاز ، لكن عدم وجود إنضباط أو اهتمام في المكان يُصدر صورة سلبية عن المكان، وعندما يأتي رجال الخير إلى المستشفى ويجد النظافة والرعاية والإهتمام بالغنى والفقير، يقول لنفسه يجب أن أساعد هؤلاء الأشخاص. وسأذكر لك موقف إنساني ، حيث كان هناك صديق أرسل مبلغ لمساعدة مريض ، وهذا المريض ساءت حالته الصحية قبل إجراء العملية ولن تُجرى له العملية، ولما كلمناه لكي يسترد فلوس تبرعه رفض وأصر أن تذهب لمريض أخر محتاج، فأهل الخير لا يتأخرون ولكنهم يريدون الأطمئنان أن فلوسهم تذهب للمكان صحيح.

* يدعي البعض إن مستوى الطبيب المصري في تراجع؟

- الطبيب المصري لوحده يفوق الطبيب الأجنبي، إنما الصورة المُصدرة إنه لا يوجد نظام، والأزمة إنه لا يوجد فريق عمل، ولو أصبح لدينا التعاون بروح فريق العمل لأصبح مستوانا الطبي "سوبر"، ومن أعلى المراكز على مستوى العالم.



* هل هناك طقوس لك قبل دخول غرفة العمليات؟

- هي طقوس عادية، في الأول نقول يا رب، لأنك كالمزارع تبدر الحب وتنتظر النتيجة من عند الله، فعندما نزرع الكبد لمريض ندعو الله إن الجسم لا يرفض الكبد، وإن المريض يُشفى، ونقابل مشاكل ونكون تحت ضغط عصبي حتى إننا نكاد نبكي لعدم وجود حلول، أحيانًا تنفرج وتأتي الحلول، وسأقص لك قصة في هذ ا الأمر، في أحدى المرات كان هناك مريض زارع كبد قبل وفاة والدتي بيوم، وفي اليوم الذي كنت به في العزاء اتصل بي بعض الزملاء، بإن كبد المريض لا يعمل والدم لا يتصرف منه، ذهبت مسرعًا وأجريت له أشعة فوجدنا الوريد الخارج من الكبد مسدود، فالكبد تضخم، ولو قمنا بإعادة الزراعة مرة أخرى المريض سيموت، وبالصدفة وضعت يدي فوق الكبد وجدته بدأ في الصرف، مما يعني إن هناك شيء ما يجعل الكبد لا يصرف، فاتصلت بصديق لي في تايوان وقلت له أفكر في عمل بالونة بخرطوم تضغط على الكبد تنزله لأسفل فيتم صرف الدم، قال لي بالفعل قمنا بحالة مشابهة من قبل، ووضعنا أستره بها بالونة ووضعناها فوق الكبد، ونفخنا 50 سم ماء بملح، وانتظرنا قليلًا إذ الوريد يعمل وحدثت الإنفراجة ، وبعد أسبوعين بدأنا في تفريغ البالون حتى أخذ الكبد وضعه، وهذه الحالة منشورة في المجلات العلمية من الحالات النادرة جدًا، وهذا يكون بتوفيق الله عز وجل وبالتدخل السريع فى وقتها .

* كيف تنقل إلى المرضى الأمل في الشفاء؟

- الموت والحياة ليست بأيدي الأطباء، ولكننا وسيلة لتخفيف الألم وان يحيى المريض حياة مريحة، إنما الموت ليس بأيدي البشر، ولكني أقدم خيطا بسيطا، وأنا أناشد الزملاء الغير عاملين في المجال بأن أي مريض يعاني من ورم أو تليف في الكبد يقوموا بإرساله إلى مراكز الزراعة بسرعة، فكلما كان المريض في مراحل متقدمة كان علاجه أفضل من معالجته في مراحل متأخرة قد يصعب علاجها.



* يتحدث المقربون منك عن طاقة هائلة في العمل حدثنا عنها؟

- 40 عامًا من العمل ولا أدري من أين تأتي لي هذه الطاقة الهائلة أثناء العمل، حيث قال لي أحد الزملاء منذ أسبوعين إنك تسبب مشكلة لدى من حولك ، كونك دائمًا موجود وتعمل أكثر من الشباب، وتعود في الليل لمتابعة الحالات، فقلت له يعنى ما اشتغلش، قال: لا، لا، قلت له أتريد أن أجلس في البيت، هذه طبيعتي 40 عامًا دون إجازة، كوني أحب العمل وأتفانى فيه وهو أمر رباني.

* عدد حالات زراعة الكبد شهرياً ؟

- نقترب من الـ 600 حالة، وخلال شهر أو ما يزيد ستكون 700 حالة بأذن الله.

* ذكرياتك عن أول عملية زراعة كبد؟

- أول حالة لي، كان محام يُصاب بغيبوبة وفقد الوعي، حتى إن النوبات كانت تصيبه أثناء الجلسات، مما تسبب في جلوسه عن العمل، وجاء إلى المركز وأجرت له الجراحة، وكانت من العمليات التي تمت بطريقة سلسة، وخرج بعد ثلاثة أسابيع من المركز، ويؤدي عمله كاملًا إلى الآن.

* المدة الزمنية التي تستغرقها عملية زراعة الكبد؟

- هي ليست محدودة، ففي البداية كانت تستغرق 15 ساعة، حتى وصلنا الآن إلى 8ساعات، وفي بعض الأحيان تستمر العملية لمدة 24 ساعة.



* ما عدد الفريق الطبي المُشارك في إجراء الجراحة؟

- 2 أساتذة مساعدين و4 مدرسين، نُقسم إلى فريقين فريق يعمل مع المريض والأخر مع المتبرع، يقوم الفريق الذي يعمل مع المتبرع على المراحل الأولى من تسليك أوردة الكبد والفريق الثاني يعمل على استئصال الكبد، ويتم التغيير في كل مرة، حيث يتم إستئصال الكبد من المريض ويقوم الفريق بتوصيل بعض الأوردة ويقوم الفريق الثالث بتوصيل الشريان والقناة المرارية، وهي منظومة منظمة، ليس فيها خلل كل واحد يؤدي عمل في عملية الزراعة.

وأهم اللحظات تكون عند وضع الكبد في جسم المريض، فعندما يشعر بدرجة حرارة الجسم يبدأ في العمل فبدون أكسجين ودماء الكبد سيتوقف، فيجب أن يصل الدم إلى الكبد في مدة أقصاها 35 دقيقة، لذلك يتم توصيل الوريد الداخل والخارج، حتى يعمل الكبد مع الدورة الدموية، بطريقة سليمة، وهذه الفترة تكون حرجة جدا على المريض .

* هل يتأثر المتبرع باستئصال جزء من كبده وهل يمكن أن يعاني المريض بعد ذلك مضاعفات؟

- المتبرع مثل قطعة الألماس وأنت تُجري له جراحة كبيرة جدًا تستأصل فيها الفص اليمين أو اليسار من كبده، فيجب أن تركز جهدك أن يخرج المتبرع في أتم صحة، لذا نقوم بعمل فحوصات ضخمة جدًا وبالذات على الكبد، أوردته، شرينه، القناة المرارية، أنسجته، لأن هناك حاجات كثيرة تُأخذ من المتبرع، لذا يجب أن نضمن بنسبة 100% إنه لا يوجد خلل أوعيب في الفحوصات، وبعد إستئصال الجزء من المتبرع خلال أسبوع أو عشر أيام يخرج من المستشفى، والكبد يعود أكبر من الأول خلال ثلاث شهور، والجزء الباقي ينمو، وتحدث بعض المشاكل والتي لا تؤثر في حياته وتكون غالبًا في الجرح، أو الإصابة بسخونة، ويجب أن أشير إلى أنه لم يحدث حالة وفاة واحدة لمتبرع كبد في جميع الحالات التي أُجربت، إلا حالة واحدة وبعد شهرين أُصيبت بفيروس في الصدر، وأُصيبت بالتهاب رئوي حاد وهذا موضوع بعيداً عن الكبد .

أما المريض فلا ينمو الكبد بشكل كامل، لأن الهرمونات المسؤولة عن نمو الكبد لا تعمل عندما يُنقل إلى جسد ثان، ولكن يظل يعمل بكفاءة 100%، وتحدث أحيانًا مشاكل بسيطة بسبب المناعة والتي تُحل بالأدوية، فخلال أول ثلاثة شهور بعد الجراحة تكون مناعة المريض صفر، فأي فيروس يكون علاجه صعب، وأحيانًا تكون هناك مشاكل في القنوات المرارية ويتم تسليكها عن طريق الجراحة، فنحن دائمًا نعمل للوصول بالمريض إلى الأمان.

* ماذا تقول لمن يتاجر بأكباد المصريين؟

- في الحقيقة هذا الموضوع لا إنساني ولا أخلاقي، وهناك صورة ذهنية سيئة عن مصر في مجال تجارة الأعضاء، ويجب القضاء على هذة التجارة بقوانين رادعة ، ولماذا نتاجر بأعضاء الناس، فمهنة الطب مهنة أخلاقية علمية، ومن المُعيب أن تتاجر بمهنة حلفت القسم أن تحافظ على حياة المرضي وليس بالمتاجرة بأعضائهم .

* بماذا تنصح للوقاية من أمراض الكبد؟

- هناك شيء ضروري يجب إن نعيه جميعًا وهو ان تخزين الأطعمة في الثلاجات يتسبب في إصابتها بفطر العفن، والسوق مليء والمحال التجارية موجودة، فلماذا لا أشتري الأطعمة التي أحتاج إليها أفضل من تخرين الأطعمة والإصابة بأضرار التخزين التى تؤثر على الكبد وأيضا كما ذكرنا تلويث مياة النيل كارثة .



والأمر الثاني الحذر من الحقن الملوثة ونقل الدم والدولة تقوم بدور رقابي جيد فى هذا المجال ويجب توعية الناس، ونأمل بأن حملة الـ 100 مليون صحة تعود بنتائج طيبة على المدى القريب ، وتُساهم في تقليل الأمراض الكبدية.

* رسالة إلى الحكومة المصرية بخصوص أمراض الكبد؟

- أُطالب الحكومة بتطبيق القانون بقوة على أي شخص يضر بصحة المصريين سواء كان تشخيص خاطئ أو اشراف خاطئ أو متابعة خاطئة، فيجب تطبيق القانون بحزم وشدة لحماية المصريين من الإهمال الجسيم والتشخيص الخاطيء.

* رسالة لرجال الأعمال؟

- أتقدم للشرفاء منهم بالشكر، وأطلب منهم تقديم المزيد للمؤسسات الطبية، خاصةً في ظل الجهود الرامية للتخلص من قوائم الانتظار وتخفيف الألم عن الفقراء.

* هوايتك التي تمارسها؟

- القراءة في مجال الطب

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* الكتاب الذي لا تمل من قراءته؟

- القرآن الكريم .

* أبرز الثوابت في برنامجك اليومي؟

- مراجعة عملي وتصحيح الأخطاء.



* اللحظة التي شعرت فيها بالندم؟

- مرات كثيرة، ندمت على أشياء كثيرة كل أبن أدم خطاء وخير الخطائين التوابون .

* ظالمًا أم مظلومًا بعد رحلة كفاحك؟

- أنا كُرمت في 10 دول، منها روسيا، اليابان، ، بلغاريا، أذربيجان، وغيرها وقد نشرت أبحاثى في 150مجلة علمية، ولي مؤلف وزع منه ألف نسخة مجانًا في الداخل والخارج، ولا أهتم بالتقدير المحلي لأنه له أعتبارات معينة أنا فى غنى عنها .

* أمنيه تحققت بعد عناء؟

- النجاح في مجال زراعة الكبد، وأتمنى أن نكون فريق متكامل ، وأن نكمل بناء مركز زراعة الكبد الجديد الذى يبنى بالجهود الذاتية.. فهذا حلم لو تحقق هكون فى غاية السعادة .

يقول البعض إنك بالرغم من سنوات عملك لم تحقق ثروة؟

لم أتجه أبدًا إلى التجارة، والحمد لله أنا مستور الحال، ولي منزلي وعيادتي وعندي قطعة أرض موروثة عن الوالد رحمة الله عليه، ولدي مبلغ بسيط في البنك، ولا أمتلك عقارات ولا أراضي، وعُرض عليَّ في التسعينات قطع أراضي المتر بثلاثة جنيهات، والآن وصل سعرها إلى مبالغ خيالية، ولكن أنا لم يكن إهتمامى بالتجارة على الأطلاق، وكان كل إتجاهي هو العمل والمذاكرة والإهتمام بالمرضي والأبحاث العلمية.



* روشتة نجاح تكتبها لشباب الأطباء؟

لا تستعجلوا الثروة، واطردوا المال من حياتكم، وكلما اهتممت بالمريض سيُكافئك الله عز وجل، ويجب أن تضع نُصب عينيك أن لهذا المريض أهل وعائلة وأبناء، وعليك أن تراعي الشق الإنساني والأخلاقي، فنحن بعد نصر أكتوبر 1973م لم نكن نجد أبسط أنواع الطعام و الشاي ولا السكر، ومع ذلك كنا نحيا بالرضاء، أما الآن كل شيء متوفر وبكثرة ومع ذلك لا تجد الرضاء والقناعة ، فنحن تحملنا كثيراً فى حياتنا وأسسنا أشياء فى الطب لم تكن موجوده من قبل ووفرنا على الدولة ملايين الدولارات بزراعة الكبد فى مصر وبأعلى كفاءة، وعلى الدولة أن تنظر إلى هؤلاء الذين بنوا البلد فى جميع المجالات وحملوا على أكتافهم مشاعل النور وقاموا بالإهتمام بالعلم والأبحاث حتى تصبح مصر على خريطة العالم فى مجال الطب .



